Faslı milli oyuncu Zakaria El Ouahdi, İtalyan kulübü Milan'ın mevcut yaz transfer döneminde sağ bek pozisyonunu güçlendirmek için en önde gelen adaylardan biri olarak listesine dahil etmesinin ardından kulübün ilgi odağına girdi.

Transfer piyasası konusunda uzman İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'ya göre Milan, Olympique Lyon'a transfer olmaya yaklaşan Atekami'nin ayrılığını telafi etmek için Belçika ekibi Genk'in savunmacısıyla anlaşmayı değerlendiriyor.

2001 doğumlu Faslı sağ bekin adı, daha önce Hollanda ekibi Eindhoven'a transfer olmakla anılmıştı; çeşitli haberler teknik direktör Peter Bosz'un mevcut transfer döneminde oyuncuyu kadrosuna katmak istediğine işaret etmişti.

Genk, Faslı oyuncusunun değerini 13 ila 15 milyon euro arasında belirliyor. Belçika kulübünün ısrarla üzerinde durduğu bu rakam, El Ouahdi'den vazgeçmeye hazır görünmediğini gösteriyor.

Milan henüz herhangi bir resmi teklif sunmamış olsa da oyuncuya duyulan ilgi gerçek görünüyor. El Ouahdi, Yunan yetenek Konstantinos Karetsas'ın yaklaşık 35 milyon euroluk bir transferle Borussia Dortmund'a ayrılmasının ardından, bu yaz Avrupa'nın devlerinden birine transfer olan Genk'in en dikkat çekici ikinci yıldızı olabilir.