Milan, son 20 yılda üçüncü kez ligdeki ilk 8 maçını yenilgisiz tamamladı

Milan, Serie A'da son 20 sezonda üçüncü kez ilk sekiz maçını yenilgisiz tamamladı.

İlk sekiz maçında 5 galibiyet ve 3 beraberlik alan Milan, Serie A'da son 20 sezonda 2020/21 ve 2021/22'nin ardından üçüncü kez bu aşamaya yenilgisiz ulaştı. Bunu Opta aktardı.





Udinese karşısında aldığı galibiyetle Milan, 2025/2026 Serie A'da zirvedeki takımları yakından takip etmeyi sürdürdü. Ruben Amorim'in takımı, karşısındaki rakip üst üste beş yenilgi almış olsa da üst düzey bir performans sergiledi. Liderle arasındaki fark 4 puan ve Milan hâlâ yenilgisiz. Bu da Milan'ın şampiyonluk yarışında olduğuna inanmak için bir neden.