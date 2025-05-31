Milan Skriniar'dan Fenerbahçe'den ayrılık sinyali

Milan Skriniar, PSG'den kiralalık olarak geldiği Fenerbahçe'de gelecek sezon olmayabilir.

Milan Skriniar, sarı-lacivertli ekipten ayrılıyor

Konyaspor maçının ardından sinyal verdi

PSG'den kiralık gelmişti

NE OLDU? Şampiyonluk yarışını Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, Süper Lig'de Konyaspor'u 2-1 mağlup etti ve sezonu galibiyetle kapatmış oldu. Milan Skriniar, Konyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada sarı-lacivertli ekipten ayrılık sinyali verdi.

NE SÖYLENDİ? beIN SPORTS'a konuşan Milan Skriniar şunları söyledi: "Öncelikle şunu söyleyeyim. İlk günden itibaren muazzam bir destek gördüm. Herkes bana müthiş destek oldu. Her şey mükemmel bir şekilde geçti o günden bu yana. Burada olmak benim için harika. Kendimi gururlu hissettirdi. Saha içinde her zaman en iyisini yapmaya çalıştık ama sezon sonu istediğimiz gibi bitmedi. Şampiyon olamadık. Bu işin negatif tarafı ama buradaki anılarım güzel. Fenerbahçe'yi hep güzel hatırlayacağım."

DAHA FAZLASI: Skriniar sözlerine şöyle devam etti: "Veda anlamında söylemedim. Genel olarak güzel hatırlar kaldığını anlatmayı vurguladım. Buradaki herkesin yaklaşımı güzeldi bana karşı. Sezon bitti, şimdi milli takıma gideceğim. Ailemle birlikte tatil yapacağım. Sonrasında kulüple yapacağımız görüşmeler olacak gelecek adımla ilgili."

Haberin devamı aşağıda

BÜYÜK RESİM: Milan Skriniar, Fenerbahçe'ye 2025 Ocak'ta PSG'den kiralık olarak gelmişti. Bu süreçte sarı-lacivertli ekibin savunmasında kilit bir isme dönüştü.