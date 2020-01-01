Milan Skoda'dan Muslera itirafı! "Hala aklımda"

Çaykur Rizespor forması giyen Milan Skoda, Çekya basınına Galatasaray maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Skoda, Fernando Muslera ile yaşadığı çarpışma sonunda sakatlanan Uruguaylı kaleci için hala çok üzgün olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanından 2-0 mağlubiyetle ayrılan 'da Fernando Muslera şoku yaşanmıştı.

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Muslera, Rizesporlu futbolcu Milan Skoda ile yaşadığı bir çarpışma sonucu sakatlanarak sahayı ambulansla terketmişti. Daha sonra yapılan açıklamada ise Muslera'nın ayağında kırık olduğu belirtilmişti.

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Skoda yaşananlardan ötürü çok üzgün olduğunu dile getirirken, Çekya basınına yaptığı açıklamada Galatasaray galibiyeti ve Muslera'nın sakatlığı hakkında konuştu:

"Galatasaray'ı yenmek harika bir duygu. Çünkü gerçekten çok büyük bir kulüp. Ayrıca bu maçta gol attım. Ancak golüme rağmen hiç de iyi hissetmedim. Çünkü masum olmama rağmen Muslera'nın sakatlığına çok üzüldüm. Hala aklımda. Düşündüğüm zaman kendimi iyi hissetmiyorum. Aslında o pozisyon çok hızlı gelişti. Ben pozisyonu takip ettim. O sırada Galatasaraylı defans oyuncusu beni biraz arkadan itti ve şut çekmek üzereyken dengemi kaybedip düştü. Muslera ile çarpıştık. Gerçekten çok talihsiz bir andı."