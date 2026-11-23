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Uzun ve zorlu görüşmelerin ardından Santi Gimenez, 31 Ağustos'ta Milan'dan Porto'ya bir yıllığına kiralandı. Anlaşmada, belirli koşulların gerçekleşmesi hâlinde zorunlu hâle gelebilecek bir satın alma opsiyonu bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılımın yanı sıra belirli sayıda gol ve maça bağlı olan bu opsiyonun bedeli yaklaşık 18 milyon avro ve 2 milyon avro bonus.

Porto'nun ilk planında Bebote, İspanyol golcü Samu'nun başlangıçtaki yokluğunu telafi edecekti. Ancak eski Alaves oyuncusunun beklenenden erken dönmesi de Gimenez'in Farioli'nin tercih sıralamasında iyice geriye düşmesine yol açtı. İtalyan teknik direktör, daha önce Serie A'da da oynayan Andrè Silva'yı (editörün notu: Fassone ve Mirabelli döneminde Milan forması giymişti) hücumun en ilerisinde düzenli olarak kullanıyor. Silva'yı, geçen sezon yaşadığı ciddi sakatlığın ardından fiziksel olarak yeniden yüzde 100'üne ulaşmaya çalışan Samu'yla dönüşümlü oynatıyor.

Sonuç olarak Gimenez, Porto hücumunda üçüncü tercih durumunda: Sezonun bu ilk bölümünde Portekiz liginde yalnızca 4 maça çıktı ve 12 Eylül'de Casa Pia'ya karşı penaltıdan bir gol attı. Lig Kupası'nda ise 1 kez forma giydi; 28 Ekim'de Academico Viseu'ya karşı yine penaltıdan belirleyici golü kaydetti. Portekiz Kupası'nda bir, Şampiyonlar Ligi'nde de üç maça çıktı. Napoli karşısında alınan 3-0'lık galibiyette bir asist yaptı. İlk işaretler belirleyiciyse Santi'nin Portekiz macerası bir fiyaskoya dönüşebilir.

Gimenez, Milan'da yaşadığı zorlukların ardından kariyerini yeniden canlandırabileceği büyük bir kulüp olarak gördüğü Porto'nun teklifini büyük bir heyecanla kabul etmişti. Geçen sezon Serie A'da hiç gol atamamıştı. Meksika'nın çağrılarına yanıt vermek için okyanus ötesine yaptığı yolculuklar konusunda yaşanan bazı anlaşmazlıklar ve fiziksel durumunun hâlâ yüzde 100'ünden uzak olması, bu maceranın ilk bölümünü olumsuz etkiledi. Bu durum, maceranın devamını da tartışmalı hâle getiriyor.

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Transfer ekibi, değerli ancak belirgin biçimde zorlanan bir forvetin kariyerini yeniden canlandırmak için nasıl bir yol izleneceğini birlikte değerlendirmek üzere kısa süre içinde Meksikalı oyuncunun menajeri Rafaela Pimenta'yla masaya oturacak. İhtimallerden biri, kiralık anlaşmasının sona erdirilip Gimenez'in Milanello'ya dönmesi. Ancak valizlerini açmadan yeniden ayrılabilir: Gimenez, Amorim'in planlarında yer almıyor. Bu durumda eski Feyenoord oyuncusuna daha fazla forma şansı sunacak yeni bir adres bulunması gerekebilir.