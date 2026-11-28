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PSV Eindhoven kadrosunu güçlendirmek için İtalya transfer piyasasını takip etmeyi sürdürüyor. Hollanda kulübü, özellikle uzun süredir arayışta olduğu orta sahaya, hatlar arasında kalite katabilecek ve mümkünse yüksek gol katkısı sağlayabilecek bir oyuncu almak istiyor.

Hollanda kulübünün bir süredir gözü Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne'de. PSV, oyuncu için Napoli'ye resmî teklif yaptı ancak Napoli teklifi reddetti. Görüşmelerdeki tıkanıklık PSV'yi alternatifleri değerlendirmeye yöneltti. Sky Sports CH'nin haberine göre son saatlerde giderek daha somut bir seçenek öne çıkıyor: Milan'dan Ardon Jashari.

DE BRUYNE İÇİN TEKLİF: PSV, Kevin De Bruyne'ü bağlılık hissettiği ve ailesinin yaşamak istediği Belçika ile Hollanda sınırındaki Limburg bölgesine getirmek için bir süredir çalışıyor. Eşinin açıklamalarının basına yansımasının ardından Napoli'de geleceğiyle ilgili tartışmaların patlak verdiği son millî ara sırasında Hollanda kulübü oyuncuyla temasa geçmişti.

Eski Manchester City oyuncusu, transfere prensipte açık olduğunu hemen bildirdi. Ardından olası bir transferde imzalanacak sözleşmenin ana hatları üzerinde de anlaşmaya varıldı. Bunun üzerine PSV, Napoli'ye ilk resmî teklifini yapmayı seçti.

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TEKLİF REDDEDİLDİ: Hollanda kulübü 2 milyon euro teklif etti. Bu teklif, oyuncunun bonservisini ocak transfer dönemi açıldığında kalıcı olarak almak içindi. Ancak Napoli teklifi yeterli bulmadı, çünkü oyuncunun değerini çok daha yüksek görüyor.



De Laurentiis, Massimiliano Allergri'nin önemli gördüğü De Bruyne'ün ayrılığına kapıyı tamamen kapatmış değil. Yine de onu bu rakama bırakmaya hiç niyeti yok. En az 7/10 milyon euroluk bir teklif gerekecek. PSV ise bugün için bu rakamlara çıkmak istemiyor. Taraflar arasındaki fark transferi zorlaştırınca Hollanda kulübü daha ulaşılabilir alternatifler aramaya başladı.

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ALTERNATİF JASHARI: Bu tıkanıklık, başka oyunculara yönelme fikrini doğurdu. Sky Sport CH'ye göre kulübün transfer yetkililerinin en uygun isim olarak belirlediği oyuncu, Ardon Jashari oldu. 2025 yazında Milan'a gelen orta saha oyuncusu, bugün takımda merkezi bir role sahip değil.

Hollanda kulübü, İsviçreli oyuncunun transfere sıcak bakıp bakmadığını öğrenmek ve işlemin şartlarını anlamak için temsilcileriyle temasa geçti.

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MILAN'IN BİLANÇOSUNDAKİ MALİYET: Jashari, Brugge'den Milan'a 34 milyon euro sabit bedel ve 4 milyon euro bonus karşılığında geldi. Bonuslarla birlikte toplam yatırım yaklaşık 38 milyon euroya ulaşabiliyor. Orta saha oyuncusu, sezon başına yaklaşık 2,5 milyon euro net, yaklaşık 4,63 milyon euro brüt ücretle 30 Haziran 2030'a kadar geçerli beş yıllık sözleşme imzaladı.

Sabit bonservis bedeli ve beş yıla yayılan amortisman dikkate alındığında, bireysel ve takım performansına bağlı bonuslar gerçekleşmediği için Ocak 2027'de bilançodaki kalan değeri yaklaşık 24 milyon euro olacak. Milan'ın satışta zarar yazmaması için gereken rakam bu. Transferin sezon sonunda satın alma opsiyonuyla kiralama şeklinde yapılması durumunda ise 30 Haziran 2027'de kalan değer yaklaşık 20,4 milyon euroya düşecek.

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İLK TEKLİF: Satın alma opsiyonlu kiralama, şu anda PSV için en uygulanabilir seçenek. Hollanda kulübü, en azından sezon sonuna kadar düşük maliyetli bir takviye arıyor.

Sky Sports CH haberine göre Eindhoven kulübü Milan'la görüşmelere başladı. PSV, orta saha oyuncusunu düşük bir bedelle, muhtemelen Napoli'ye önerdiği 2 milyon euroyu esas alarak kiralamayı ve lig sonunda önceden belirlenmiş bir satın alma opsiyonu kullanmayı teklif etti. Milan açısından bu opsiyonun bedelinin en az 20 milyon euro olması gerekecek.

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KİRALAMA KONTENJANI DOLDU: Milan'ın uluslararası kiralamalar için FIFA transfer kontenjanını şu anda doldurduğunu hatırlatmak gerekiyor. Bu formülü uygulayabilmek için mevcut altı kiralıktan birini önce sonlandırması veya bu transferlerden birini kalıcı satışa dönüştürmesi gerekecek. Altı oyuncu Nkunku (Leipzig'de), Gimenez (Porto'da), Fofana (Sevilla'da), Athekame (Lyon'da), Odogu (Toulouse'da) ve Kostic (Sparta Rotterdam'da).

RAKİPLER DE VAR: Jashari, Ruben Amorim'in rotasyonunda daha fazla süre almaya başlıyor. Ancak yardımcı rolde kalacak olması, İsviçreli orta saha oyuncusunun beklentilerini karşılamıyor. Bu nedenle ocak ayı öncesinde en azından farklı fırsatları değerlendirmeye başlıyor. İlgilenen tek kulüp PSV değil: Avrupa'dan birçok kulüp, 2002 doğumlu oyuncunun durumunu takip ediyor. Milan satışa kapıyı açarsa onlar da oyuncu için yarışa katılabilir.