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PSV Eindhoven kadrosunu güçlendirmek için İtalya transfer pazarını takip etmeyi sürdürüyor. Hollanda kulübü, özellikle de bir süredir hatlar arasındaki oyununa kalite katacak ve mümkünse yüksek gol potansiyeli taşıyan bir isim aradığı orta sahasını güçlendirmek istiyor.

Hollanda kulübü bir süredir Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne'yi hedefliyor. Napoli'ye resmî teklifini de sundu ancak Napoli bu teklifi reddetti. Görüşmelerin tıkanması PSV'yi alternatifleri değerlendirmeye yöneltti. Sky Sports CH'nin aktardığına göre son saatlerde giderek daha somut bir seçenek öne çıkıyor: Milan'dan Ardon Jashari.

DE BRUYNE İÇİN TEKLİF: PSV, Kevin De Bruyne'yi bağlı olduğu ve ailesinin yaşamak istediği, Belçika ile Hollanda sınırındaki Limburg bölgesine getirmek için bir süredir çalışıyor. Eşinin açıklamalarının basına yansımasının ardından Napoli'de geleceğiyle ilgili tartışmaların alevlendiği son millî maç arasında Hollanda kulübü oyuncuyla temas kurmuştu.

Eski Manchester City oyuncusu, transfere prensipte açık olduğunu hemen doğruladı. Ardından, transfer gerçekleşirse imzalanacak olası sözleşmenin ana hatları üzerinde de anlaşmaya varıldı. Bunun üzerine PSV, Napoli'ye ilk resmî teklifini sunmayı seçti.

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TEKLİF REDDEDİLDİ: Hollanda kulübü, oyuncunun bonservisini ocak transfer döneminin açılmasıyla birlikte almak için 2 milyon avro önerdi ancak bu tutar, oyuncuya çok daha yüksek değer biçen Napoli tarafından yeterli bulunmadı.



De Bruyne, Massimiliano Allergri için önemli görülse de De Laurentiis aslında ayrılığı tamamen reddetmiş değil. Ancak bu rakama oyuncunun gitmesine izin vermeye niyeti yok. En az 7 ila 10 milyon avro düzeyinde bir teklif gerekecek ve PSV şu aşamada bu rakamlara çıkmak istemiyor. Taraflar arasındaki fark transferi zorlaştırırken Hollanda kulübünü daha ulaşılabilir alternatifler aramaya itti.

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JASHARI ALTERNATİFİ: Bu çıkmaz, başka oyunculara yönelme fikrini doğurdu. Sky Sport CH'ye göre kulübün transfer yetkililerinin en uygun isim olarak belirlediği oyuncu, 2025 yazında Milan'a katılan ve bugün takımda merkezi bir rol üstlenmeyen orta saha oyuncusu Ardon Jashari oldu.

Hollanda kulübü, transfer ihtimaline nasıl baktığını ve anlaşmanın koşullarını öğrenmek için İsviçreli oyuncunun temsilcileriyle temasa geçti.

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MILAN'IN BİLANÇOSUNDAKİ MALİYET: Jashari, Club Brugge'den Milan'a 34 milyon avro sabit ücret ve toplam yatırımı yaklaşık 38 milyon avroya çıkarabilecek 4 milyon avro bonus karşılığında geldi. Orta saha oyuncusu, 30 Haziran 2030'a kadar geçerli beş yıllık bir sözleşme imzaladı. Sezonluk maaşı yaklaşık 2,5 milyon avro net, yani yaklaşık 4,63 milyon avro brüt.

Bonservisin sabit maliyeti ve beş yıllık amortisman dikkate alındığında, ocak 2027'de bilançodaki kalan değeri yaklaşık 24 milyon avro olacak. Milan'ın satıştan zarar yazmaması için bu tutara ihtiyacı var. Bireysel ve takım performansı nedeniyle bonuslar henüz devreye girmedi. Transfer, sezon sonunda satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde yapılırsa 30 Haziran 2027'de kalan değer daha da düşerek yaklaşık 20,4 milyon avroya inecek.

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İLK TEKLİF: Satın alma opsiyonlu kiralama, şu anda PSV için en uygulanabilir seçenek. Kulüp, en azından sezon sonuna kadar düşük maliyetli bir transfer yapmak istiyor.

Sky Sports CH'ye göre Eindhoven kulübü, Milan'la temaslarında orta saha oyuncusunu düşük bir bedelle kiralamayı ve sezon sonunda önceden belirlenmiş bir satın alma opsiyonu kullanmayı önerdi. Kiralama bedelinin, Napoli'ye teklif edilen 2 milyon avro civarında olması muhtemel. Satın alma opsiyonunun bedeli ise Milan açısından en az 20 milyon avro olmalı.

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RAKİPLER DE VAR: Jashari, Ruben Amorim'in rotasyonunda daha fazla süre almaya başlıyor. Ancak yardımcı rolde kalacak olması, İsviçreli orta saha oyuncusunun beklentilerini karşılamıyor. Bu nedenle ocak ayı için farklı fırsatları en azından değerlendirmeye başladı.

PSV ilgilenen tek kulüp değil. Avrupa'dan birçok kulüp, 2002 doğumlu oyuncunun durumunu izliyor. Milan satışa açık hâle gelirse onlar da Jashari için yarışa katılabilir.