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Tek hedef forvet değil. Milan, ocak ayında birden fazla mevkiye takviye yapacak. Kulübün sahibi Gerry Cardinale, Ruben Amorim'e daha geniş seçenekler sunabilmek için takviyeye ihtiyaç duyan kadroyu güçlendirmeye kararlı. Şu anda yedek olarak görülen oyuncular, ilk 11'dekilerin seviyesinde performans gösteremiyor. İtalya Kupası ve Avrupa Ligi'nde sonuna kadar gitmek, ligi de ilk dörtte bitirmek için alternatiflerin kalitesini artırmak gerekiyor. Serie A şampiyonluğu ise hedef değil, ancak hayal olmaya devam ediyor.

Hücumda, belirtildiği gibi, ilk tercih Real Madrid'den Endrick. Brezilyalı oyuncu, hafta sonu Celta Vigo karşısında yaşadığı ve kendisini önümüzdeki 2-3 hafta sahalardan uzak tutacak kas sakatlığına rağmen Milan'ın gündeminde kalmayı sürdürüyor. Taraflar günlerdir görüşüyor ve aralık ayının ortasına kadar Real Madrid'e ilk resmî teklifin sunulması ihtimal dışı değil. Roma da Brezilyalı oyuncuyla yakından ilgileniyor ve onu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Milan ise bonservisiyle transfer üzerinde çalışıyor; Madrid'e en fazla çok yüksek bedelli bir geri alma maddesi tanıyabilir. Real Madrid, oyuncunun kontrolünü bırakmaya hâlâ ikna olmuş değil.

Eintracht Frankfurt'tan gelecek Markus Krösche'nin futbol yapılanmasının başına getirildiğinin resmen açıklanmasını bekleyen Milan, bir yandan da yeni bir sol bek için çalışıyor. Şu anda öne çıkan belirli bir isim yok; değerlendirmeler sürüyor. Bu süreç, neye ihtiyaç duyulduğunu ve transfer piyasasında hangi fırsatların bulunduğunu anlamak için gerekli. Mutlaka büyük bir isim değil, Portekizli teknik direktörün futbol anlayışına uygun bir oyuncu aranacak.

İspanya'da talipleri bulunan Pervis Estupinan'ın ayrılması kuvvetle muhtemel. Onun boşaltacağı yer, Noussair Mazraoui tarafından doldurulabilir. Hollanda pasaportu da bulunan Faslı bek oyuncusunun Manchester United ile sözleşmesi 2028'de sona eriyor. Yeni teknik direktör Pochettino'nun planlarında yer alıp almayacağını söylemek için henüz erken. Yer almazsa ocakta ayrılacak. Amorim, Mazraoui'yi çok beğeniyor ve transferden sorumlu isimlerle onun hakkında konuştu.

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Sözleşmesinin bitmesine bir buçuk yıl kalan bir diğer oyuncu Alejandro Balde'yi Barcelona ocakta satmak istiyor; yaz aylarındaki girişimler sonuçsuz kalmıştı. Menajeri Jorge Mendes, Balde'yi Milan da dahil olmak üzere İtalya'daki bazı kulüplerin de bulunduğu çeşitli takımlara önerdi. Milan onu listesinde tutuyor. Bu sezon La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 125 dakika süre alarak yalnızca 5 maçta forma giydi. Oynamak istiyorsa Barcelona'dan ayrılmaya ikna olmalı.

Gelecek maçlar OLY Ligi Europa 12:45 MIL

Şu an için Serie A'dan transfer ihtimali de göz ardı edilmiyor. İtalya liginde beğenilen isimler arasında bonservisi Genoa'da bulunan, Frosinone'de oynayan ve bekte de görev yapabilen 22 yaşındaki stoper Gabriele Calvani (Genoa'yla Comotto konusunda görüşmeler de sürüyor) ve Bologna ile 2028'de sona erecek sözleşmesini uzatmak için görüşen Juan Miranda var. Calvani, İtalya listesi açısından önemli bir takviye olur; ancak üst düzeyde neler yapabileceği henüz bilinmiyor. Miranda ise Milan'ın uzun süredir ilgilendiği, uluslararası deneyimi de bulunan bir oyuncu. Bu nedenle bonservis bedeli 15 milyon euroyu aşıyor.