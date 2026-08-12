Milan: Modric, Hırvatistan'dan düşük maliyetli bir uçuşla İtalya'ya döndü

Avustralya ve Endonezya turunun sona ermesinin ardından Ruben Amorim, bugün öğleden sonra Milanello’da yeniden antrenmanlara başlayacak oyuncularına birkaç gün izin verdi. Luka Modric bu boş zamanı ailesiyle birlikte Hırvatistan’da, daha doğrusu dinlenme anlarını geçirmeyi sevdiği bir gayrimenkulünün bulunduğu Zadar’da geçirmeye karar verdi. İtalya’ya dönüp antrenmanların yeniden başlamasına zamanında yetişmek için Hırvat yıldız, dün akşam Ryanair ile düşük maliyetli bir uçuşa bindi ve gece 1’den sonra Malpensa’ya indi.





NE FARK VAR - gazzetta.it’in haberine göre Modric, ailesi olmadan tek başına uçtu ve geç saate rağmen gerek uçakta gerekse havaalanında karşılaştığı kişilerin kaçınılmaz selfie ve imza isteklerini geri çevirmedi. Bu, Mike Maignan ve Adrien Rabiot’nun ekstra izinlerinin nasıl yönetildiği nedeniyle gündem olduğu günlerde ortaya çıkan oldukça ilginç bir olay.