Milan, Krosche'ye yakın. Behrami: "Bugünden çok geleceği satın alıyor"

Milan, yakında Futbol Direktörü görevini üstlenmesi beklenen Markus Krosche ile anlaşmaya çok yakın. Dazn stüdyosunda bulunan Valon Behrami, Alman yöneticiyi şöyle anlatıyor:





"Verilere çok güvenen bir direktör. Farklı bir yöntemi var: %80 veri, %20 insani boyut. Bir futbolcunun ailevi durumunu anlamak istiyor; çok

iyi

verilere sahip olsalar bile sorunlu profilleri kadroya katmak istemiyor. Bugünden çok

Gelecek maçlar MIL Serie A 13:30 BOL

geleceğe

yatırım yapıyor. Bugüne daha fazla ihtiyaç duyan Milan gibi bir takım için sorun da bu. Transfer çalışmalarını yürütürken taktik açıdan eksiklere bakıyor. Agresiflik konusunda bir sorun varsa bu alandaki en iyi 7-8 futbolcuyu alıp takıma dahil ediyor. Çok analitik bir çalışma yürütüyor; insani boyuta da büyük önem verdiğini söylüyor. Milan'da bu, fark yaratan bir unsur çünkü Amorim futbolcular üzerinde kontrol sahibi olmak istiyor ve kurduğu yapıyı bozacak birini istemiyor."