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Milan'ın hücum hattında ocak transfer döneminde kaçınılmaz olarak küçük çaplı bir değişim yaşanacak. Takımın hücumunu Goncalo Ramos'a emanet etme kararı beklentileri ancak kısmen karşıladı. Portekizli forvet, takım arkadaşlarının performansına önemli katkı sağlasa da gol sayısı sezon başındaki beklentilerin hâlâ çok altında.

Bu nedenle, Francesco Camarda'nın yaşadığı güçlükler de hesaba katıldığında, eski PSG oyuncusuyla dönüşümlü oynayabilecek ya da onun yanında görev alabilecek bir takviyeye ihtiyaç var. Kulübün sahibi Gerry Cardinale'nin de açıkça dile getirdiği hayal, Real Madrid'den Endrick'i transfer etmek. Ancak Matteo Moretto'nun aktardığına göre, yakında sportif direktörlük görevine başlayacak Krosche alternatifleri değerlendirmeye başladı ve Arnaud Kalimuendo'nun adı yeniden gündeme geldi.

YENİDEN GÜNDEMDE: Milan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti kökenli Fransız oyuncu PSG'den Rennes'e geçtiğinde, birkaç sezon önce de Kalimuendo'yla ilgilenmişti. Oyuncu Rennes'te adeta patlama yaptı. Ancak transfer gerçekleşmedi. Nottingham Forest, 2002 doğumlu forveti Ligue 1 ve Fransa Kupası'ndaki 34 maçta 18 gol ve 4 asistle tamamladığı sezonun ardından yaklaşık 30 milyon euroya kadrosuna kattı.

PREMIER LEAGUE'DE PARLAYAMADI: Premier League'e uyum sağlamakta zorlanan Kalimuendo, geçen sezonun ilk bölümünü fiilen yedek kulübesinde geçirdi. Attığı iki gol de son iki Avrupa Ligi maçında geldi. Bunun üzerine yeniden form tutması için ocakta kiralanmasına karar verildi. Ancak bu sezon geri döndüğünde de önceki yıla benzer bir başlangıç yaptı: Premier League'de yalnızca 5 maçta toplam 50 dakika oynadı. Ocakta yeniden ayrılmasının gündeme gelmesi kaçınılmaz.

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KROSCHE ONU İYİ TANIYOR: Kalimuendo geçen ocakta sıradan bir takıma kiralanmadı. Bundesliga'da Eintracht Frankfurt'a gitti ve orada yeniden kendini buldu. Hem santrfor hem de iki kanatta görev alarak ilk 11'e döndü; 19 maçta 6 gol ve 1 asistle kulübün ligdeki durumunu iyileştirmesine katkı sağladı.



Geçen ocakta ona güvenme kararını veren yönetici de Markus Krosche'ydi. Kısa süre içinde resmen Milan'ın yeni sportif direktörü olacak Krosche, Ruben Amorim'in elindeki kadroyu tamamlamak için transfer piyasasını şimdiden incelemeye başladı.

KİRALIK TRANSFERE EVET, GIMENEZ GERİ DÖNMEYECEK: Nottingham Forest, belki önceden belirlenmiş bir satın alma opsiyonuyla Kalimuendo'yu yeniden kiralamaya razı olabilir. Milan böylece Goncalo Ramos'un etkinliğini azaltmadan, sahanın başka bölgelerinde de kullanabileceği çok yönlü bir hücum oyuncusu kazanabilir. Öncelik elbette Endrick. Ancak menajerlerin transferini talep etmek üzere Madrid'de yürüteceği girişim sonuçsuz kalırsa Kalimuendo alternatifi öne çıkabilir.

Buna karşılık, Santiago Gimenez'in Porto'dan Milano'ya dönmesi seçeneği kesinlikle gündeme gelmeyecek. Milan, Meksikalı oyuncu Francesco Farioli'nin takımında kayda değer bir etki yaratamamış olsa da kiralık anlaşmasını sonlandırmayı düşünmüyor. Farioli, Gimenez yerine hem Samu Agheowa'yı hem de bir diğer eski Milan oyuncusu André Silva'yı tercih ediyor. İdeal formuna yavaş yavaş yaklaşan Gimenez de şu an için Milano'ya dönmeyi düşünmüyor. Ancak durum böyle devam ederse başka takımlara transfer olmayı kendisi gündeme getirebilir.