Milan'ın ilgilendiği Leon Scarlett kim? Krosche'nin beğendiği QPR yeteneği

Milan, 17 yaşındaki Galli oyuncu için Eintracht Frankfurt'un rekabetiyle karşı karşıya.

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Galli genç oyuncunun gelişimini yakından izleyen Milan , Leon Scarlett ile yakından ilgileniyor. 2009 doğumlu Galli kanat oyuncusu, Markus Krosche'nin de çok beğendiği bir yetenek: Alman yönetici, 2027 kış transfer dönemi için ilk "transfer hamlesi" olmaya hazırlanıyor ve teknik yapılanmadan sorumlu direktör olarak görevine başlayacak.

QPR'NİN YETENEĞİ VE EITRACHT REKABETİ - Hedefteki isim, İngiltere Championship ekiplerinden QPR'da forma giyen 17 yaşındaki hücum kanadı: Geleceğe dönük olarak değerlendirilen genç oyuncu şimdiden takip ediliyor. Sky Sports News'ün de doğruladığı üzere, Krosche'nin eski kulübü Eintracht Frankfurt, yarışa dahil olarak Milan'a rakip oldu. Her iki kanatta da oynayabilen Galli yetenek, son aylarda büyük gelişim gösterdi ve artık QPR'da ilk 11'de oynuyor.

ARSENAL'DEN AVRUPA'YA - Scarlett, Championship'te beş maça çıkarak teknik becerileri ve çok yönlülüğü sayesinde birçok gözlemcinin dikkatini çekti. Nisan 2025'te Arsenal altyapısından ayrılarak yine Londra'daki Queens Park Rangers'a transfer oldu ve profesyoneller arasında kendine yer edindi.

MİLLÎ TAKIM VE KROSCHE'NİN MILAN'I - Genç yaşına rağmen şimdiden Galler 21 Yaş Altı Millî Takımı'nın kadrosuna girdi. Dolayısıyla Milan için uluslararası futbolun yükselen yeteneklerine gösterdiği ilgiyle örtüşen, geleceğe dönük olarak takip edilecek bir oyuncu. -