Milan, genç yıldız Cisse'yi bırakmıyor: Brighton'a ret, sözleşme uzatımı hazır

Milan, Alphadjo Cisse'yi kadrosunda tutmak istiyor: Kulüp, 2006 doğumlu oyuncu için Brighton'dan gelen sözlü teklifi reddetti ve mali şartları iyileştirerek sözleşmesini 2030'a kadar uzatmak için çalışıyor.

AVRUPA KULÜPLERİNİN İLGİSİ VE SÖZLEŞME YENİLEME - Milan'ın şimdiye kadarki asıl sürprizi, sezona yaptığı müthiş başlangıcı Roberto Mancini yönetimindeki İtalya A Millî Takımı'na çağrılarak taçlandırdı. Şu ana kadar Serie A ve Avrupa Ligi dahil tüm kulvarlarda 12 maçta 8 gol attı. Fabrizio Romano'nun YouTube kanalındaki bir videoda Matteo Moretto'nun aktardığına göre bu rakamlar, birçok Avrupa kulübünün ilgisini çekti. Milan ise tüm teklifleri reddedip 20 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzatmak istiyor.

BRIGHTON'IN TEKLİFİNE RET - Milan, aralarında Brighton'ın da bulunduğu, çoğu Premier Lig'den birçok kulübün sözlü teklifine hayır dedi. Brighton, İngiltere'de sezona damga vuran sürpriz ekiplerden biri olarak Arsenal'in ardından ligde ikinci sırada. İtalya'nın genç yıldızı için sözleşme yenileme görüşmeleri gündemde. Furlani-Moncada ikilisi, oyuncunun transferini neredeyse bitirmiş olan PSV'nin elinden onu almayı başarmıştı.

PROJE - Oyuncu, Milan'ın devreye girdiğini görünce hiç tereddüt etmeden Hollanda kulübünü reddetti. Catanzaro'ya kiralık gönderilmesini öngören sportif proje de futbolcu için belirleyici oldu. İzlenen yol doğruydu ve bugün meyvelerini veriyor. Milan, Cisse için 8 milyon euro ödedi. Kulüp, önceki yıllarda da onu Verona Primavera'dan almaya çalışmıştı. O dönemde Setti, Cisse henüz A takımda forma giymemişken 4 ila 5 milyon euro istiyordu.