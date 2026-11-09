Milan, genç yıldız adayı Cisse'yi bırakmıyor: Brighton'a ret, sözleşme uzatımı hazır

Milan, Alphadjo Cisse'yi kadrosunda tutmaya kararlı: Kulüp, 2006 doğumlu oyuncu için Brighton'dan gelen sözlü teklifi şimdiden reddetti ve ücretinde iyileştirme de içeren 2030'a kadar sözleşme uzatma görüşmelerini sonuçlandırmak için çalışıyor.

AVRUPA KULÜPLERİNİN İLGİSİ VE SÖZLEŞME YENİLEME - Milan'ın şimdiye kadarki asıl sürprizi, sezona yaptığı müthiş başlangıcı Roberto Mancini'nin çalıştırdığı İtalya A Milli Takımı'na çağrılarak taçlandırdı. Serie A ve Avrupa Ligi dahil tüm kulvarlarda şu ana kadar 12 maçta 8 golü var. Bu rakamlar doğal olarak birçok Avrupa kulübünün ilgisini çekti. Fabrizio Romano'nun YouTube kanalındaki bir videoda Matteo Moretto, Milan'ın tüm teklifleri reddedip 20 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini yenilemek istediğini anlatıyor.

BRIGHTON'IN TEKLİFİNE RET - Milan, başta Premier Lig kulüplerinden gelenler olmak üzere çeşitli sözlü teklifleri reddetti. Teklif yapanlar arasında, İngiltere'de sezona damga vuran ve Arsenal'in ardından ligde ikinci sırada yer alan Brighton da var. İtalyan genç yıldız için sözleşme yenileme gündemde. Onu, transferini neredeyse tamamlamış olan PSV'nin elinden Furlani-Moncada ikilisi almayı başarmıştı.

PROJE - Oyuncu, Milan devreye girince tereddüt etmeden Hollanda kulübünü reddetti. Catanzaro'ya kiralanmasını öngören sportif proje de kararında kilit rol oynadı; izlenen yol doğruydu ve bugün bunun meyveleri görülüyor. Milan'ın 8 milyon euro ödediği Cisse'yi kulüp, önceki yıllarda Verona Primavera takımından transfer etmeye çalışmıştı. O dönemde Cisse henüz A takımda ilk maçına çıkmamışken Setti, 4 ila 5 milyon euro arasında bir bedel istiyordu.