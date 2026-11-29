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Teknik direktör Sergio Navarro Barquero yönetimindeki Milan Futuro’nun ligdeki galibiyet serisi dört maçta sona erdi. Takım, Solbiate Arno’daki (VA) ‘Felice Chinetti’ Stadı’nda Gianluca Savoldi yönetimindeki Real Calepina’ya 1-2 mağlup oldu. Karşılaşma, 2026-2027 Serie D sezonunun 14. haftasında oynandı. Menon’un kırmızı kartı ve Guernier’in sakatlığı nedeniyle maçı dokuz kişi tamamlayan Milan Futuro’da Amorim’in Cagliari deplasmanı için A takıma çağırdığı Vladimirov, Pittarella, Pandolfi, Ossola, Perera ve Borsani ile sakat Asanji’nin yokluğu ağır hissedildi.

Konuk ekip, Orlandi’nin Zukić’in dokunuşuyla belirleyici biçimde yön değiştiren şutu ve Belotti’nin golüyle henüz 15. dakikada iki farklı üstünlüğü yakaladı. Milan Futuro, Balentien’le 23. dakikada farkı bire indirdi ve ikinci yarıda maça yeniden ortak olmaya çalıştı ancak beraberliği bulamadı. Yine de 2010 doğumlu Gabriele Borsa için özel bir gündü: İlk kez ilk 11’de sahaya çıktı. Bu da sonucun ötesine geçip gençlerin gelişimine öncelik veren projenin bir göstergesiydi. Bir maç eksiği bulunan Milan Futuro 26 puanda kaldı. Takım, bu karşılaşmaya perşembe günü Premier League International Cup’ta Stoke City’ye karşı oynadığı maçın yorgunluğuyla çıkmıştı. AcMilan.com’da belirtildiğine göre Milan Futuro, hafta içinde Leon ile oynayacağı erteleme maçından önce deplasmanda Nibbiano ile karşılaşacak.