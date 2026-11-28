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José Mourinho'nun karşı çıkışı Gerry Cardinale'yi yıldırmıyor. Cardinale, Endrick'i Milan'a getirmek için çalışıyor. Hedef, transferi bu kış döneminde, olmazsa gelecek sezon gerçekleştirmek.

Real Madrid'in Portekizli teknik direktörü, karar kendisine kalsa sezon devam ederken hiçbir oyuncuyu göndermeyeceğini, 2006 doğumlu genç Brezilyalı forveti ise hiç göndermeyeceğini yineliyor.

Endrick, 2024 yaz transfer döneminde Palmeiras'tan 47,5 milyon euro karşılığında geldi ve Haziran 2030'a kadar sürecek bir sözleşme imzaladı.

O tarihten bu yana 48 maçta 8 gol ve 2 asist kaydetti. Bu süreçte Lyon'a kiralandı ve bu yılın ocak-haziran döneminde çıktığı 21 maçta 8 gol ve 8 asist üretti. Roma'nın da istek listesinin üst sıralarında bulunan, Milan'ın ise listesinin başında yer alan oyuncu, şu anda kas sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor.

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Endrick'i temsil eden ajans, vatandaşı Vinicius'un da bağlı olduğu Roc Nation Sports.

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La Gazzetta dello Sport, iki oyuncunun geleceğinin birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğunu yazıyor. Buna göre Vinicius'un satılması, Endrick'in ayrılma ihtimalini tamamen ya da neredeyse tamamen ortadan kaldıracak.

Bu açıdan Milan için iyi haber, Vinicius'un ocak ayında ayrılmaya hiç niyetli görünmemesi. Brezilyalı oyuncunun sözleşmesi geçen ağustosta 2032'ye kadar uzatıldı, yıllık net maaşı da 20 milyon euronun üzerine çıkarıldı. Doué ve Kvaratskhelia'nın sakatlıklarıyla uğraşan Paris Saint-Germain hakkındaki transfer söylentilerine rağmen durum bu.

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Başkan Florentino Perez'in kulübünün yöneticileri ile Endrick'in temsilcileri arasında bir görüşme planlanıyor. Oyuncunun temsilcileri, Milan yönetimiyle çok iyi ilişkilere sahip.

Milan, Endrick'e saha içinde ve dışında merkezi bir rol vermeye ve Real Madrid'e Como'daki Nico Paz örneğinde olduğu gibi geri satın alma hakkı tanısa bile 60 milyon euro artı bonuslardan oluşan önemli bir yatırım yapmaya hazır.

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Roc Nation Sports temsilcileri, iki oyuncularının da ocak ayından sonra Valdebebas'ta kalmasının zor olduğunu biliyor. Mart başında yaşadığı ağır diz sakatlığından en geç 2027 başında dönecek Rodrygo'yla birlikte hücum hattındaki kalabalık daha da artacak. Endrick, Real Madrid formasıyla şu ana kadar yalnızca 160 dakika oynarken eylül-kasım döneminde Seleçao ile çıktığı altı maçta 248 dakika sahada kaldı. Kadroda Mbappé, Vinicius, Diomande, Arda Guler, Brahim Diaz, Espí ve Bellingham'ın yanı sıra Rodrygo'nun da bulunması, forma şansı bulmayı giderek zorlaştırıyor.