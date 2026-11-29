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Pavlovic ve Bartesaghi, yarın akşam Unipol Domus'ta Pisacane'nin çalıştırdığı Cagliari'ye karşı oynanacak maça yetişemedi. Bir aydan uzun süredir gol yemeden maç tamamlayamayan savunmada Amorim'in seçenekleri oldukça sınırlı. Sol tarafta Diawara, krizi giderek derinleşen Estupinan'ın önünde görünüyor. Sağda ise eski Lazio oyuncusu Gila görev yapacak.

Olympiacos karşısındaki kötü performansını telafi etmesi beklenen De Winter, o maçta 60. dakikada oyundan alınmıştı. Onun yanında ise ilk 11'in en dikkat çekici değişikliği olacak: Tomori, doğal mevkisi olan stoperde ilk 11'de başlayacak. Fikayo, son bir buçuk yılda Allegri'nin üçlü savunmasında sağ stoper, Amorim yönetiminde ise neredeyse her zaman sağ bek olarak oynadı.

Bu maç, Milan ve birkaç hafta öncesine kadar planların dışında görülen İngiliz savunmacısı için önemli. Tomori buna rağmen kendisine takımda önemli bir yer açıyor. Geçen yaz kulübün kendisini takım kadrosundan çıkarma kararını itiraz etmeden kabul etmiş, her zamanki kararlılığıyla takımdan ayrı çalışmış ve bir kez bile tepki göstermemişti.

Milan'ın 19. Serie A şampiyonluğunun kahramanlarından biri, geçen sezonki kötü performansının bedelini ödüyordu: Kadro dışına itilmiş, sözleşmesinin uzatılacağına dair verilen söz de ilkbaharda boşa çıkmıştı. Transfer döneminin son gününde, Fulham'dan gelecek sözleşmeyi beklemek üzere imza atmaya hazır halde Londra'ya uçmuştu. Ancak Amorim'in futbol anlayışına uygun, güçlü bir stoper bulmanın zor olduğunu gören Milan geri adım atarak onu yeniden kadroya dahil etti.

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O günden bu yana Tomori, alçakgönüllülükle ve Milan'a duyduğu sevgiyle kendisini yeniden kanıtlamaya çalışıyor. Katkı vermesi istendiği her an hazırdı. Ortaya koyduğu bu zihniyet, yakın geçmişte onu eleştiren taraftarların bile gözünden kaçmadı. Taraftarlar şimdi temmuz ayında sona erecek sözleşmesinin uzatılmasını istiyor.

Ancak görüşmeler aylardır durmuş durumda ve sözleşme uzatma ihtimali şimdilik uzak görünüyor. Tomori, bugünkü performansıyla geleceğini güvence altına almaya odaklanıyor. Bunun ilk adımı, arkadaşı ve eski takım arkadaşı Daniel Maldini'ye karşı oynayacağı maç olacak.