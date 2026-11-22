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San Siro'da Frosinone'ye üstünlük kuran Milan cephesinde ikinci yarıda kısa süreli bir endişe yaşandı. Ruben Amorim, 50. dakika civarında santrforu Goncalo Ramos'u oyundan almak zorunda kaldı. İlk yarıda gol atan Portekizli golcü, Jashari'nin skoru 3-1'e getiren golünden kısa süre sonra Milan teknik direktörü tarafından aceleyle kenara alındı.

Nedeni neydi? Sky'ın canlı yayında aktardığına göre oyuncunun teknik ekibe bildirdiği hafif bir kas rahatsızlığı nedeniyle değişiklik yapıldı. Ancak Ramos, oyundan çıkarken karara itiraz etti.

NE OLDU? Ramos, ikinci yarıda girdiği bir mücadelenin ardından baldırında küçük bir sorun hissettiğini teknik ekibe bildirdi. Amorim, olası sorunları önlemek ve Milan'ın farkı yeni açtığı bir anda oyuncuyu korumak için hemen değişikliğe gitti. Amaç risk almamaktı; Portekizli oyuncunun yerine, başka sorunlar yaşanmasını önlemek için Cisse sahaya sürüldü.

RAMOS ÇIKMAK İSTEMEDİ Ramos, ikinci yarının 51. dakikasında İtalyan yaratıcı oyuncuyla değiştirilirken teknik ekibe doğru hoşnutsuzluğunu gösteren bir yüz ifadesi takındı. "Bekle" işareti yaptı, ardından sahada kalmayı denemek istediği için değişikliğe itiraz etti.

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YEDEK KULÜBESİNDEKİ SEVİNCİ Ancak Dazn'ın aktardığına göre Portekizli oyuncu, Cisse'nin golünde yedek kulübesinden kalkıp takım arkadaşlarıyla sevindi. Bu da sorunun muhtemelen o kadar ciddi olmadığına işaret etti.



"HER ŞEY YOLUNDA" Maçın hemen ardından Dazn'a konuşan Goncalo Ramos, yaşadığı küçük sorunla ilgili soruya verdiği yanıtla endişeleri giderdi: "Baldırın iyi mi? Evet evet, her şey yolunda, her şey yolunda." Değişikliğin perde arkasını ise Rabiot, Sky'a anlattı: "Gonçalo çok şey yapanların başında geliyor. Bugün uyluğunda biraz ağrı olduğunu gördüm. Bizim için çok önemli bir oyuncu olduğunu biliyorum ve önümüzde çok maç var. Ben de hocadan onu biraz dinlendirmesini istedim."