Milan'da ocakta ayrılıklar da olacak: Estupinan yolcu, nereye gidebilir?

Pervis Estupinan, Ruben Amorim'in bilinçli tercihiyle Milan'da kalmıştı. Ancak sezon başında Ekvadorlu oyuncuya büyük güven duyan Portekizli teknik direktörün bu güveni son dönemde azaldı. Estupinan, ocak transfer döneminde Milan'a veda edebilir.

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Estupinan, son 5 Serie A maçında yalnızca 58 dakika sahada kaldı. Milan'ın San Siro'da 2-4 kaybettiği maçta oynadı, ardından uzun süre yedek kulübesinde oturdu. Eski Brighton oyuncusu, Amorim'in geçen yaz önce Aston Villa'dan, ardından son günlerde Benfica'dan gelen yüksek teklifleri geri çevirerek kendisine verdiği öneme rağmen Milan'da bir türlü çıkış yapamadı.

Milan ve Amorim, takımdaki sıralamada geriye düşen Estupinan'ı daha fazla bekleyemez. Oyuncu, 1 Ocak 2027'de başlayacak kış transfer döneminde satışa çıkarılacak. Durumuyla, oyuncuyu yıllardır temsil eden Jorge Mendes bizzat ilgilenecek. Peki hangi bedelle? Geçen yaz Emery 12 milyona kadar çıkmış, Milan ise bu rakamı yetersiz bulmuştu.

Gestifute CEO'su, Benfica ile görüşmeleri yeniden başlatma hedefiyle oyuncunun Portekiz Ligi'ne olası transferi üzerinde çalışacak. Estuèinan'ın Brighton formasıyla genel olarak olumlu bir izlenim bıraktığı Premier League'den de bazı işaretler var.

Estupinan bu sezon şu ana kadar Serie A'da 400 dakika süre aldığı 9 lig maçında, Avrupa Ligi'nde ise Bornemouth deplasmanındaki kötü 3-0'lık yenilgide 1 maçta forma giydi.