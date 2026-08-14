18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
Maignan MilanGetty Images

Çeviri:

Milan'da Maignan konusu gündemdeki yerini koruyor: satış ihtimali oranı bir kez daha düştü

Transfers
AC Milan

Milan'ın transfer dönemi duraklama evresinden geçiyor ve, gelen oyuncu transferlerindeki zorluklar yetmezmiş gibi, Milan cephesinde Mike Maignan ile ilgili mesele hâlâ gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Dört gün ertelenen dönüşü (ve artık pazar günü bekleniyor olması), Milan kalecisi ve kaptanının geleceğine dair şüpheleri artırdı; öyle ki, bahis şirketlerine göre Fransız file bekçisinin ayrılığı ihtimali giderek daha da güç kazanıyor. Goldbet ve Betflag'ın bahis analistleri, Fransız oyuncunun transferine 3,50 oran verirken, bu oran birkaç gün önceki 6,00'a kıyasla belirgin şekilde düşmüş durumda. Bu nedenle Gerry Cardinale'nin Milanello'ya gelişi, Amorim'i ve Milan taraftarlarını kalecinin takımda kalacağı konusunda rahatlatmaya yetmiş gibi görünmüyor: bu noktada önümüzdeki günlerde yapılması planlanan görüşme belirleyici hâle geliyor.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin