Milan'da Maignan konusu gündemdeki yerini koruyor: satış ihtimali oranı bir kez daha düştü

Milan'ın transfer dönemi duraklama evresinden geçiyor ve, gelen oyuncu transferlerindeki zorluklar yetmezmiş gibi, Milan cephesinde Mike Maignan ile ilgili mesele hâlâ gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Dört gün ertelenen dönüşü (ve artık pazar günü bekleniyor olması), Milan kalecisi ve kaptanının geleceğine dair şüpheleri artırdı; öyle ki, bahis şirketlerine göre Fransız file bekçisinin ayrılığı ihtimali giderek daha da güç kazanıyor. Goldbet ve Betflag'ın bahis analistleri, Fransız oyuncunun transferine 3,50 oran verirken, bu oran birkaç gün önceki 6,00'a kıyasla belirgin şekilde düşmüş durumda. Bu nedenle Gerry Cardinale'nin Milanello'ya gelişi, Amorim'i ve Milan taraftarlarını kalecinin takımda kalacağı konusunda rahatlatmaya yetmiş gibi görünmüyor: bu noktada önümüzdeki günlerde yapılması planlanan görüşme belirleyici hâle geliyor.