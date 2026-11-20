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Pazar günü saat 18.00'de San Siro'da Frosinone ile karşılaşacak olan Milan sezonuna kaldığı yerden devam etmeye hazırlanıyor. Maçtan iki gün önce, bu sabah Milanello'da yapılan antrenman, milli takımlardan dönen tüm oyuncuların katıldığı, sakatların ise yer almadığı ikinci tam kadro çalışmaydı. Sırp savunmacı Strahinja Pavlovic yine antrenmanın yalnızca bir bölümünde takımla çalıştı. Buna karşılık Milan'ın kaptanı ve kalecisi Mike Maignan tamamen iyileşti.

Yarın, Milan-Frosinone maçının arifesinde, Milan sabah yeniden antrenman yapacak. Öğle yemeğinin ardından saat 14.00'te Ruben Amorim'in basın toplantısı düzenlenecek. Akşam ise bu sezon kendi seyircisi önünde San Siro'da oynanan maçlar öncesinde alışıldığı üzere takım otelde kampa girecek.