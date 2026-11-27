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Mesleği sportif direktörlük, fırsatları sezmekte doğal bir yeteneği var. Altın değerinde. Marmoush, Kolo Muani ve Ekitiké: Yalnızca bu üç oyuncudan 265 milyon avro gelir. Üstelik çoğu zaman çok düşük harcamalar yaparken yetenek taraması, veri analizi ve oyuncuların değerini kısa sürede artırma konusundaki becerisiyle bunu başardı. Milan, bu yetenekleri ve özellikleri nedeniyle mucizelerin adamı Markus Krosche için Eintracht Frankfurt'a 4 milyon avro ödedi.

Krosche ile işler hızla değişecek. Teknik ve mali açıdan bir transfer döneminin bilançosunu olumlu yönde kökten değiştirebiliyor. Milan ve Cardinale vakit kaybetmek istemiyor ve yeni futbol sorumlusu (Head of Football) olacak isimle çalışmaya çoktan başladı.

46 yaşındaki Alman yönetici, kulübün tesislerini ve şehri tanımak, yeni profesyonel macerasına daha fazla alışmak için son günlerde Milano'ya geldi. Yapılacak çok iş olduğunun farkında ama bilgi birikimini ve yöntemlerini dünyanın en önemli kulüplerinden birinin hizmetine sunacak olmanın heyecanını da yaşıyor.

Önemli konulardan biri de yeni sportif direktör: İlk plan, Timmo Hardung'u da yanında getirmesiydi (ikili arasında anlaşmazlık olduğu yönündeki iddialar yalanlandı), ancak bugün 35 yaşındaki Alman yöneticinin gelme ihtimali belirgin biçimde azaldı. Cardinale, Milan'ın yönetim kadrosunun tamamlandığını düşünüyor. Krosche ise yanında daha az ön planda olacak bir ismi getirmeyi değerlendiriyor.