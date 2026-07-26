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Milan'da Kostic ve Cissè tanıtıldı: iki genç Milan oyuncusunun duygusal açıklamaları

AC Milan

Milan, iki yeni transfer Cissè ve Kostic’in sosyal medyadaki tanıtımı

Her ikisi de geçen sezon içinde resmen açıklanmıştı ancak kırmızı-siyahlılarla maceralarına ancak Temmuz başında resmen başladılar. Alphadio Cisse ve Andrej Kostic, hazırlık döneminin bu ilk bölümünde Milan taraftarları arasında en fazla merak uyandıran gençler arasında yer alıyor.


Milan, bugün öğleden sonra kendi sosyal medya kanallarında iki genç yetenek Kostic ve Cisse'yi tanıtma kararı aldı. Her ikisi için de kısa bir biyografi paylaşıldı ama her şeyden önce iki oyuncunun da Milan'daki ilk sözleri öne çıktı. Andrej Kostic şunları söyledi: "Bu kulübün her zaman hayalini kurdum." Alphadjo Cisse de heyecanını gizlemedi: "Burada olmak inanılmaz bir duygu. Olan biten her şeyi kavramak zor."


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