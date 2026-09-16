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Milan'da karar verildi: Cisse, Baldini'nin 21 yaş altı takımında oynayacak

AC Milan

Milan'da Mancini, Cisse'yi çok beğeniyor ancak onu Uluslar Ligi'ndeki 4 maç için kadroya çağırmayacak

Alphadjo Cisse, sezonun bu ilk bölümünde AC Milan cephesindeki en dikkat çekici yenilik olarak öne çıkıyor. Torino ve Juventus'a karşı attığı iki önemli ve belirleyici golün yanı sıra, çıkış aşamasındaki bir yetenek için üst düzey birçok performansa da imza attı. Bonucci, teknik direktör Mancini adına onu yakından takip etti ve Catanzaro ile Verona'nın eski oyuncusundan çok etkilendi: İtalya Milli Takımı'ndaki geleceği garanti.


Editör ekibimizin edindiği bilgiye göre Mancini, Olimpiyatlar'da yer alabilecek bu iki kritik maç için Cisse'yi Baldini'nin 21 Yaş Altı Milli Takımı'na bırakacak: 1 Ekim'de Ermenistan deplasmanı oynanacak, 5 Ekim'de ise sahasında çekinilen lider karşısına çıkacak.

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