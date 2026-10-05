24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
endrick 2_1Getty Images
Çeviri:

Milan'da Jay Z, Endrick'i getirebilir: son durum

AC Milan

Real Madrid, ayrılığa yeşil ışık yaktı: eğer biri Endrick'i isterse, kiralık transfer talebiyle devreye girmekte özgür olacak. Bu formül, Milan'ın onu beş ay boyunca ücretsiz olarak kadrosuna katmasına ve ardından değerlendirme yapmasına imkan tanıyacak: taraflar bunu, yaz aylarında yeniden görüşme sözüyle ele alabilir; şartların statü değişikliğine izin verip vermediğini anlamak için üç aylık bir süreleri olabilir.


JAY-Z'NİN ETKİSİ - Bu arada Endrick, Milan'a kiralık giderse, kulübün yeni projesi için faydalı olduğunu göstermeli ve hücum mekanizmasına uyum sağlamalı. Kulüpler arasındaki arabuluculuk, Milan yönetiminin başındaki Cardinale ile Endrick'in haklarını temsil eden ajans Roc Nation Sports arasındaki çok iyi ilişkiler sayesinde kolaylaşabilir. Sektörün devlerinden biri olan bu şirket, rapçi Jay-Z tarafından kuruldu. Resmi açıklamada belirtildiği üzere Milan ile Roc Nation, 2020'den bu yana “yenilik, topluluk, dürüstlük ve kapsayıcılık doğrultusunda şekillenen benzersiz bir ortaklıkla” bağlı.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin