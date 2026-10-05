Milan'da Jay Z, Endrick'i getirebilir: son durum

Real Madrid, ayrılığa yeşil ışık yaktı: eğer biri Endrick'i isterse, kiralık transfer talebiyle devreye girmekte özgür olacak. Bu formül, Milan'ın onu beş ay boyunca ücretsiz olarak kadrosuna katmasına ve ardından değerlendirme yapmasına imkan tanıyacak: taraflar bunu, yaz aylarında yeniden görüşme sözüyle ele alabilir; şartların statü değişikliğine izin verip vermediğini anlamak için üç aylık bir süreleri olabilir.





JAY-Z'NİN ETKİSİ - Bu arada Endrick, Milan'a kiralık giderse, kulübün yeni projesi için faydalı olduğunu göstermeli ve hücum mekanizmasına uyum sağlamalı. Kulüpler arasındaki arabuluculuk, Milan yönetiminin başındaki Cardinale ile Endrick'in haklarını temsil eden ajans Roc Nation Sports arasındaki çok iyi ilişkiler sayesinde kolaylaşabilir. Sektörün devlerinden biri olan bu şirket, rapçi Jay-Z tarafından kuruldu. Resmi açıklamada belirtildiği üzere Milan ile Roc Nation, 2020'den bu yana “yenilik, topluluk, dürüstlük ve kapsayıcılık doğrultusunda şekillenen benzersiz bir ortaklıkla” bağlı.