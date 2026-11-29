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Ardon Jashari, Ağustos 2025'te Bruges ile uzun ve zaman zaman çetin geçen görüşmelerin ardından büyük beklentiler ve hayallerle Milan'a geldi: "Başka kulüpler de devreye girse de ben yalnızca Milan'ı istiyordum".

Belçika Kupası'nı yeni kazanmış ve ligin en iyi oyuncusu seçilmişti. Ancak San Siro'da, konuk ekip açısından talihsiz geçen 0-1'lik Cremonese maçında ilk kez forma giyebildi. Birkaç gün sonra antrenmandaki bir çarpışmada fibula kemiği kırıldı. Milan formasıyla ilk sezonunu tüm kulvarlarda 17 maçla tamamladı çünkü onun yerini Luka Modric almıştı.

Ruben Amorim'in gelişiyle birlikte daha fazla şans da buldu. İsviçreli oyuncu Modrić'in dinlenmesini her seferinde beklemek zorunda kalmadan kendini gösterme fırsatı buldu. 25 Ekim'de Udine'de Portekizli teknik adam ikisini de ilk 11'de sahaya sürdü ve maç sonuna kadar oyunda tuttu.

Ardından yine yedek kulübesinde kaldı; derbide sekiz, Cenova'da 11 dakika oynadı. Yaklaşık bir ay sonra Amorim, Frosinone maçının devre arasında onu oyuna alarak yeniden bir tam devre oynama fırsatı verdi. Jashari üç dakika içinde sahneye çıktı ve Milan formasıyla Serie A'daki ilk golünü attı. Bunun kalıcı bir dönüm noktası olup olmadığını söylemek için henüz erken. Perşembe günü Olympiacos karşısındaki ilk 60 dakikada İsviçreli oyuncu tereddütlü bir görüntü sergiledi, ardından son yarım saatte tüm takımla birlikte toparlandı.

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Fark özellikle ligde hissedilecek. Avrupa Ligi'nde Amorim onu beş maçın beşinde de ilk 11'de tercih etti. Serie A'da ise 351 dakikaya ulaşması için 10 maç gerekti: üçünde ilk 11'de başladı, yedisinde sonradan oyuna girdi. Udine ve Bologna maçları tek başına toplam süresinin yarısından fazlasını oluşturuyor. Modric'in sakatlığı nedeniyle Cagliari karşısında sıra onda olacak: transfer ihtimalini uzaklaştırmak için büyük bir fırsat.

Çünkü Milan yönetimi eski Bruges oyuncusu hakkında bazı şüpheler duymaya başladı. 38 milyon euroluk harcamaya karşılık şu ana kadarki performansı olağanüstü olmadı. Üstelik istikrarlı da değildi. Cardinale, mevcut durumda Jashari'yi satılamaz olarak görmüyor.

PSV, geçtiğimiz günlerde oyuncunun temsilcileriyle doğrudan temasa geçti: Hollanda kulübü onu ocak ayında kadrosuna katmayı ciddi şekilde istiyor. Ancak düğüm transferin şeklinde. PSV'nin teklifinin satın alma opsiyonlu kiralama olması beklenirken Milan yalnızca 30-35 milyon euroluk bonservis tekliflerini değerlendirecek. Jashari ile ilgilenen tek kulüp PSV değil; oyuncunun durumu önümüzdeki haftalarda takip edilmeli. Ancak önce hata yapmaması gereken bir Cagliari sınavı var: bu maç İsviçreli oyuncunun geleceğini değiştirebilir.