AC Milan'ın operasyonel yapılanmasında yeni bir isim göreve geliyor. James Fontanella-Khan, şu anda Financial Times'ta ABD Finans Editörü olarak görev yapıyor. Fontanella-Khan, yirmi yılı aşkın sürenin ardından Britanya'nın finans gazetesinden ayrılarak AC Milan'da Kurumsal İşlerden Sorumlu Direktör görevine başlayacak. Haberi, medya, iş dünyası ve finans alanında uzmanlaşmış, merkezi New York'ta bulunan ABD merkezli yayın organı Breaker Media duyurdu.





Haberde yer alan bilgilere göre Fontanella-Khan, ekim ayının sonuna kadar Financial Times'ta kalacak ve ardından Milan'ın sahibi ve RedBird Capital Partners'ın kurucusu Gerry Cardinale'nin yanında yeni profesyonel deneyimine başlayacak. Yeni yöneticinin, zamanını Milano ile New York arasında bölerek kulübün kurumsal işlerinden sorumlu olması bekleniyor. Bu atama, Amerikan sahipliğinin projeleri açısından özellikle önemli bir dönemde gerçekleşiyor.





Fontanella-Khan, uluslararası finans haberciliği alanında öne çıkan bir isim. Nisan 2025'te Financial Times tarafından ABD Finans Editörü görevine terfi ettirilmiş, Wall Street'in önde gelen gruplarının yanı sıra private equity, varlık yönetimi ve hedge fon sektörlerinin takibinden sorumlu olmuştu. Daha önce ise, diğer görevlerinin yanı sıra, ABD Kurumsal Finans ve Anlaşmalar Editörü pozisyonunda bulunmuştu.



