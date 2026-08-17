75 milyon euroya Goncalo Ramos ve 30 milyon euroya Mario Gila'nın ardından Milan, yaz dönemindeki üçüncü hamlesini de yaptı: Strasbourg'dan gelen 2004 doğumlu Belçikalı sol kanat oyuncusu Diego Moreira, 50 milyon euro artı bonuslar karşılığında kırmızı-siyahlılara katıldı.Operasyon, oyuncunun menajeri Jorge Mendes'in aracılığıyla bizzat Gerry Cardinale tarafından yürütüldü.





BİTMEDİ - Amorim, onun gelişinden büyük mutluluk duyuyor ve kendisini hem orta sahanın kanatlarında, sağda ya da solda, hem de forvetin arkasında 10 numara olarak kullanabiliyor.

Ancak Milan'ın transfer çalışmaları burada bitmiyor. Yönetimin hedefi kadroyu üç takviyeyle daha tamamlamak: bir savunmacı, bir 10 numara ve Ramos'un yedeği olacak bir forvet. Bunun için satışları beklemeye gerek yok. Cardinale ve kulüp yönetimi, özellikle genel olarak zor sezonlardan çıkan ve ağır sözleşmelere sahip oyuncular söz konusu olduğunda, hızlı davranmaktan ziyade kârı maksimize etmenin daha iyi olduğunun farkında.



