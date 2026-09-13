Milan'da eski “ateşli” isimler: Sadece Gimenez değil, Fullkrug ve Nkunku da gol atıyor

Herkes gol attı. Santiago Gimenez, Christopher Nkunku ve Niclas Fullkrug, Milan'ın eski forvetleri, aynı günde gol attı: Meksikalının Porto formasıyla attığı ve 23 Eylül 2025'ten bu yana süren gol orucunu bitiren golden sonra, Fransız oyuncunun da Leipzig formasıyla ilk golü geldi. Alman oyuncu da yine ağları havalandırdı; geçen hafta yine Leipzig'e karşı attığı galibiyet golünün ardından, Werder formasıyla Köln karşısında 1-1'i buldu ve bir kez daha belirleyici oldu.





FULLKRUG DURMUYOR- Kırmızı-siyahlı eski panzer , tam da Bremen ekibiyle 2022-2023 sezonunda Bundesliga'da gol kralı olmuştu; kaderin cilvesi, yine Nkunku ile birlikte zirveyi paylaşmıştı: şu ana kadar DFB-Pokal'da bir, ligde iki gol attı. Almanya'da, kupa turu da dahil olmak üzere dört maçta üç gole ulaşmış durumda





NKUNKU DA GOL ATTI - Christopher Nkunku için de iyi haberler var: Como Gölü kıyısındaki silik performansının ardından, buna rağmen bir asistle süslenen maçtan sonra, Fransız hücum oyuncusu Leipzig'in Hamburg'u 5-0 yendiği ezici galibiyette golünü buldu. Eski Milanlı oyuncu, Assan Ouédraogo'nun yerine ilk yarının 34. dakikasında oyuna girdi. İkinci yarıda takımının performansına noktayı koyan 3-0'lık golü attı.





GIMENEZ, RAMOS GİBİ - Bebote ise Porto'nun Casa Pia karşısındaki farklı galibiyetinde son dakikada penaltıdan ağları bulmuştu. Bu gol, 23 Eylül 2025'ten beri süren gol orucunu bozması açısından önemliydi; o tarihte İtalya Kupası'ndaki Milan-Lecce maçında gol atmıştı. Bu arada, Gonçalo Ramos, Milan formasıyla dört maçta bir gole sahip; bu da Venezia karşısında attığı belirleyici goldü.



















