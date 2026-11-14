Milan'da Endrick'ten Inacio'ya: Cardinale'nin "hayır" yanıtını kabul etmeyeceği hedefler kimler?

Milan, ocak ayında transfer piyasasında başrolde olacak. Ruben Amorim'in birçok talebi var ancak Gerry Cardinale'nin bugün verdiği mesaj netti: Artık transfer piyasasına çıkıp hedefleri için mali değerleme yüzünden "hayır" yanıtı almak istemiyor.

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Hayal kurmak, transfer piyasasında da yeniden mümkün olmalı. Bugün Milan'ın sahibi olan ve kulübün kontrolünü elinde tutan RedBird Capitals fonunun 1 numaralı ismi Gerry Cardinale'nin Gazzetta dello Sport'a verdiği uzun röportajdaki mesajının özü bu. Cardinale, röportajda Milan'ın bugünü ve geleceği için öngördüğü iş modelini anlattı.

Bugün Ruben Amorim'in çalıştırdığı takım her zaman rekabetçi olmalı ve her şeyden önemlisi İtalya'da ve Avrupa'da yeniden kazanmaya başlamalı. Bunu başarmak için Amerikalı iş insanı transfer piyasasında hamle yapılması gerektiğinin farkında ve yazın olduğu gibi ekonomik açıdan kendisine sınır koymak istemiyor.

CARDINALE'NİN SÖZLERİ: Futbolun yanı sıra moda, basketbol (NBA Europe), altyapı ve yaşam tarzı alanlarına da yönelerek yatırım çekecek, "Milan Sports & Entertainment" adlı yeni multimedya ve çok sporlu şirketin kuruluş nedenlerini anlatan Cardinale, Milan'ın transfer piyasasında da güçlü olması gerektiğini vurguladı.

"Elimden gelen her şeyi yapıyorum ki bir futbolcu istediğimizde kimse bana 'Onu alamazsın çünkü buna maddi gücünüz yetmez' diyemesin. Milan'ı yalnızca İtalya'da değil, Avrupa kupalarında da yeniden zirveye taşımak istiyorsam, dünyanın en büyük kulüpleriyle nasıl rekabet edebileceğimizi anlamalıyız."

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AMORIM'İN TALEPLERİ: Hayır, Milan henüz istediği herkesi, dolayısıyla dünyanın en yüksek ücretli ve en çok talep gören oyuncularını kadrosuna katabilecek düzeye ulaşmadı. Ancak Cardinale'nin bugünden itibaren ve ocak ayı öncesinde önceliği, Ruben Amorim'in taleplerini mümkün olduğunca karşılamak olacak.



Sakatlıklar ve yazın çözülemeyen sorunlarla boğuşan bir kadroda bugün zorunluluklardan çözüm üretmeye çalışan Portekizli teknik direktör, transfer yetkililerine şimdiden 5 talepte bulundu: İlki, bugün takıma fayda sağlamayan oyuncularla yolları ayırarak ocak ayında kadroyu daraltma işini tamamlamak. Ardından sırasıyla ayağı iyi olan yeni bir stoper, kanatta oynayan bir kanat oyuncusu, gol katkısı verebilen bir orta saha oyuncusu ve Goncalo Ramos'a hazır ve güvenilir bir alternatif istedi.

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ENDRICK'TEN INACIO'YA: Milan'ın transfer yetkililerinin listesindeki hedefler de belirginleşmeye başladı. Her şey yolunda giderse bu oyuncularla görüşmeleri yakında yeni futbol direktörü Markus Krosche yürütecek.

Savunmada en büyük hedef Sporting Lizbon'dan Goncalo Inacio olmaya devam ediyor. Alternatifler arasında Union Saint-Gillouse'dan Sylla ve Lens'ten Ganiou, Borussia Dortmund'daki çok genç İtalyan oyuncu Reggiani'den daha ilgi çekici görülüyor.

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Hücum için iki büyük hedef var: Real Madrid'den Brezilyalı Endrick ve Nicolò Tresoldi. Endrick için İtalya'da Roma ile Milan arasında bir tür yarış yaşanıyor ancak Real Madrid oyuncunun ayrılmasını istemiyor. Brugge ise Tresoldi'yi ocak ayında bırakmak için en az 70 milyon avro istiyor.

Kanatlar için değerlendirilen isimler arasında PSV'den Bosnalı Esmir Bajaraktarevic ve özellikle bu sezon Brighton formasıyla 16 maçta 4 gol ve 4 asist kaydeden Maxim De Cuyper bulunuyor. Orta sahada ise yine Brighton'dan, Tunus kökenli 23 yaşındaki İsveçli Yasin Ayari beğeniliyor. Milan'ın Avrupa Ligi'nde Bournemouth'a karşı oynarken karşılaştığı Alex Scott da gündemdeki yerini koruyor.