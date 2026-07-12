Milan’da Curva Sud protestolarına devam ediyor: 13 Temmuz Pazartesi günü yapılacak toplantıya katılmayacak

Ruben Amorim’in yeni Milan’ı için sezonun resmi başlangıcına 1 gün kaldı. 13 Temmuz Pazartesi günü “Diavolo”nun toplanma günü gerçekleşecek: Kadro tam kadro olmayacak, ancak Portekizli teknik direktör için, Amorim’i kendilerine bir şans vermesi için ikna etmesigereken oyuncuları ve Rossoneri’nin genç yeteneklerini yakından izlemek için iyi bir fırsat olacak.





Her zamanki gibi sabah saatlerinde ilk fiziksel testler yapılacak. Ardından saat 18.00’de Amorim yönetimindeki ilk antrenman yapılacak. Milanello’nun açık sahası kenarında çok sayıda taraftar bekleniyor, ancak kulüp yönetimi ve Gerry Cardinale ile hâlâ anlaşmazlık içinde olan Curva Sud grubu katılmayacak: Rossoneri’nin organize taraftar grubu, genellikle yılın en karakteristik anlarından biri olan bu etkinliğe katılmama kararı aldı.