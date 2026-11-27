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Alpha Cisse'nin yıldızı Milan'da giderek daha parlak parlıyor. Büyük bir takımdaki ilk sezonunda, 27 Kasım itibarıyla 10 gole ulaşan 20 yaşındaki bir oyuncunun yaptıklarını anlatırken heyecanlanmamak zor, hatta imkânsız. Bu gollerin 6'sı ligde, 4'ü Avrupa Ligi'nde geldi. İtalyan oyuncunun eşsiz yeteneğini anlatmak daha da zor çünkü fiziksel olarak henüz yalnızca yüzde 70 seviyesinde olmasına rağmen çok sayıda maçta oynuyor. Bir yıl önce bugünlerde Catanzaro'daki Ceravolo'yu coşturuyordu; dün ise Olympiacos'un evi Karaiskakīs'i sessizliğe gömdü.

Arada bir sakatlık ve sahalardan uzak geçen aylar vardı. Bu süreç, Milan'a transfer olmanın getirdiği o inanılmaz sevinci neredeyse boğacaktı. Ardından yaz boyunca sıkı çalışma ve Milan'la yaz kampı geldi. Bir de Amorim. Çünkü Portekizli teknik direktör ve Aquilani, Treviso'da Gine kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen bu gencin hayatını değiştiriyor.

Başını eğip çalışmaya devam etmek, Cisse'nin parolası bu. Amorim, belki hâlâ biraz işlenmemiş ama şimdiden çok değerli olan bu elmasla özenle çalışıyor. Cisse, özellikle Avrupa'da birbiri ardına rekor kırıyor. Salzburg karşısında Milan formasıyla Avrupa'da hat-trick yapan en genç İtalyan olmuştu. Dün Olympiacos'a attığı kafa golüyle de Milan formasıyla Avrupa'da 4 gole ulaşan en genç oyuncu oldu. Üstelik yalnızca iki ay içinde.

Oysa ilk yarıda Amorim, Cisse'nin pozisyonu hakkında teknik ekibiyle iki dakikada bir görüşüyordu: Oyuncunun konumu içine sinmiyordu; bu kadar dışarıdan başlamamalı, içeriye kat etmeliydi. Ramos'un aldığı darbe, Portekizli teknik direktörü eski PSG oyuncusunu oyundan çıkarıp Cisse'yi hücumun merkezine yerleştirmeye ikna etti.

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Bir fikir olarak başlayan şey artık gerçeğe dönüşüyor: Cisse yalnızca Milan'ın en golcü oyuncusu değil, Amorim'in ihtiyaç duyduğu forvet de. Ceza sahasında tilki gibi çabuk ve bitiricilik oranı çok yüksek: Teknik, isabet ve soğukkanlılık. Bir de her golün ardından yüzüne yerleşen, takım arkadaşlarına da bulaşan o gülümseme var.

Gelecek maçlar CGL Serie A 14:45 MIL

Cissé, Şubat 2026'da Milan'la 30 Haziran 2030'da sona erecek dört buçuk yıllık bir sözleşme imzaladı. Şu anda sezon başına yaklaşık 800 bin euro kazanıyor; bu rakam artık sahada gösterdiği performansı yansıtmıyor. Milan, sözleşmesini bir yıl uzatarak 2031'e kadar geçerli kılmak ve maaşını en az 1,5 milyon euroya çıkarmak için görüşmelere hız verdi. Özellikle bonuslar henüz netleşmedi ancak taraflar anlaşmayı imzaya dökmek için yoğun biçimde çalışıyor. Daha önce Cisse'nin menajeriyle ve çıkarlarını temsil eden Britanyalı ajansla temasa geçen Brighton ile Arsenal ise bu gelişmeden memnun olmayacak.