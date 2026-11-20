Reklam

Milan, kış transfer dönemini düşünmeye başladı: Cardinale, stratejiyi belirlemek ve Adrien Rabiot'nun sözleşmesini uzatmak için kulüp merkezinde çalışıyor. Rabiot ile anlaşma artık çok yakın.

"Milan'da ocak ayı transfer dönemine yönelik ilk adımlar atılıyor. Peppe Di Stefano'nun SkySport'ta aktardığına göre Milan'ın sahibi Gerry Cardinale, önümüzdeki kış transfer dönemi öncesinde bir dizi görüşme ve çalışma toplantısı yapmak üzere bu öğleden sonra kulüp merkezine gitti. Gardiner, Estevao, CEO Calvelli ve scout ekibinden oluşan çalışma grubu da toplantıdaydı. Amaç, takımı güçlendirmeye yönelik fikirleri, stratejileri ve olası hamleleri şekillendirmeye başlamak." ifadeleri Gianlucadimarzio.com'da yer aldı.

Milan'ın sahibi, gelecek pazar saat 18.00'de San Siro'da başlayacak Milan-Frosinone maçında da hazır bulunacak. Cardinale, takımı ve teknik direktör Amorim'i motive etmek amacıyla kulübün yanında olmayı sürdürüyor.

Milan'daki toplantılara dönersek, öne çıkan konu Adrien Rabiot gibi vazgeçilmez bir ismin sözleşmesini 2030'a kadar uzatmak için gereken tüm işlemleri kısa sürede tamamlama isteği. Önümüzdeki hafta ise 46 yaşındaki Alman yönetici Markus Krosche'nin Milan'ın futbol yapılanmasının başına resmen atanması için doğru zaman olabilir. Milan'ın sahibi yarın Milanello'da olacak ve kulübünün tüm birimleriyle doğrudan görüşmelerini sürdürecek.

Reklam Reklam

Ocak ayının iki büyük hedefi olan Sporting Lizbon'dan Goncalo Inacio ve Real Madrid'den Endrick'in durumuna da özel önem veriliyor. Nicolò Tresoldi'nin adı gündemdeki yerini koruyor ancak şu anda Real Madridli Brezilyalıya alternatif gibi görünüyor. Cardinale ayrıca Timmo Hardung seçeneği hakkında da kesin bir karar vermek zorunda. Genç Alman yönetici Eintracht Frankfurt'tan ayrılacak ve Markus Krosche ile yeniden çalışmak istiyor.

Gelecek maçlar MIL Serie A 12:00 FRC

Yoğun bir gündemi olan Cardinale, daha güçlü ve rekabetçi bir Milan kurmak için hızla çalışıyor.