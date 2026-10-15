Milan'da bekleyiş sona erdi: Camarda 282 gün sonra yeniden ilk 11'de

Önceden duyurulan karar doğrulandı: Amorim, Salzburg'a karşı Avrupa Ligi maçında Camarda'yı ilk 11'de sahaya sürüyor. AC Milan'ın genç yeteneği, tüm hünerlerini sergilemek için büyük bir fırsat yakaladı. Ona Loftus-Cheek ve Cisse destek verecek. Forvet oyuncu 2008 doğumlu. Bir kulübün resmî maçında son kez ilk 11'de yer alışının üzerinden tam 282 gün geçtikten sonra yeniden ilk 11'de sahaya çıkıyor. Son olarak 6 Ocak 2026'da, Serie A'daki Lecce-Roma (0-2) maçında ilk 11'de oynamıştı.