Milan Baros'a Sparta Prag taraftarından Galatasaray tepkisi

Galatasaray'ın eski futbolcusu Milan Baros, Avrupa Ligi maçındaki hareketlerinden dolayı Sparta Prag taraftarından tepki gördü.

Galatasaray, Sparta Prag'a elendi

Sarı-kırmızılıların eski Çek yıldızı, Aslan'ı destekledi

Çekya'da tepki gördü

NE OLDU? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off turunda Sparta Prag'a elenmişti. Letna Stadı'ndaki maçta sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Milan Baros, Galatasaray taraftarına yumruk şov yaptı. Ayrıca Galatasaray taraftarıyla coşkulu anlar yaşadı. Bu durum Çekya basınında tepki çekti.

BÜYÜK RESİM: Çek basınındaki haberlere göre bu görüntüler Sparta taraftarlarının hoşuna gitmedi. Galatasaray'ı desteklediğini gizlemeyen eski Çek futbolcu tepki gördü.

DAHA FAZLASI: Sparta Prag'a kurada İngiliz ekibinin çıkması, gözlerin bir kez daha Milan Baros'a çevrilmesine neden oldu. Baros oyunculuk yıllarında Liverpool forması da terletmişti.

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SIRADA NE VAR? Sparta Prag taraftarları, Liverpool maçını beklerken Milan Baros'un Galatasaray maçında sarı-kırmızılı taraftarlarla yaşadığı sevinci Kırmızılılar da yaşayacağını düşünüyor.