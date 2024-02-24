Milan Baros'a Sparta Prag taraftarından Galatasaray tepkisi

- Galatasaray, Sparta Prag'a elendi
- Sarı-kırmızılıların eski Çek yıldızı, Aslan'ı destekledi
- Çekya'da tepki gördü
NE OLDU? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off turunda Sparta Prag'a elenmişti. Letna Stadı'ndaki maçta sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Milan Baros, Galatasaray taraftarına yumruk şov yaptı. Ayrıca Galatasaray taraftarıyla coşkulu anlar yaşadı. Bu durum Çekya basınında tepki çekti.
BÜYÜK RESİM: Çek basınındaki haberlere göre bu görüntüler Sparta taraftarlarının hoşuna gitmedi. Galatasaray'ı desteklediğini gizlemeyen eski Çek futbolcu tepki gördü.
DAHA FAZLASI: Sparta Prag'a kurada İngiliz ekibinin çıkması, gözlerin bir kez daha Milan Baros'a çevrilmesine neden oldu. Baros oyunculuk yıllarında Liverpool forması da terletmişti.
SIRADA NE VAR? Sparta Prag taraftarları, Liverpool maçını beklerken Milan Baros'un Galatasaray maçında sarı-kırmızılı taraftarlarla yaşadığı sevinci Kırmızılılar da yaşayacağını düşünüyor.