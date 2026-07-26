Milan, Avustralya turnesi başlıyor: Leao beklenirken Nkunku ve Gila yola çıkıyor

l AC Milan resmen yaz turnesini başlatmak için Avustralya'ya uçmaya hazırlanıyor. Takım, bugün İtalya'dan ayrılarak Ruben Amorim yönetiminde yeni sezon hazırlıklarının kritik bir aşamasını başlatacak.





AC Milan'ı dünyanın öbür ucuna götürecek uçakta önemli dönüşler olacak: Nkunku ve Filippo Terracciano gruba katılacak ve iki darbe nedeniyle Celtic maçını kaçırmalarının ardından yaklaşan saha çalışmalarında hemen Portekizli teknik adamın hizmetine girmeye hazır olacak. MR sonucu kas lezyonu tespit edilmeyen Gila ile Estupinan da kafilede yer alacak (Aston Villa ile görüşmeler Amorim'in isteğiyle beklemeye alındı).





Çarşamba günü Goncalo Ramos ve Rafael Leao'nun gelişi beklenirken, 2 Ağustos'ta sıranın Alexis Saelemaekers, Koni De Winter, Luka Modric ve Ardon Jashari'nin yer aldığı gruba gelmesi bekleniyor. Ardından 12 Ağustos'ta Mike Maignan ve Adrien Rabiot İtalya'ya dönecek. Christian Pulisic ve Santiago Gimenez için ise durum farklı; iki oyuncu da sakatlıklarının ardından kendilerine özel toparlanma programlarını sürdürmek için Milanello'da kalacak.