Milan, Athekame’yi gördün mü? Fransız oyuncu Fonseca’nın Lyon’unda müthiş bir başlangıç yaptı

Athekame için büyük gece. Lyon'un Rennes karşısında aldığı 4-0'lık farklı galibiyette İsviçreli bek, skoru bir süreliğine 3-0'a getiren gole imza atması ve kendi kulvarında yaptığı birçok etkili çıkışla maçın mutlak başrol oyuncusu oldu. Fonseca, İsviçrelinin sezona harika başlangıcının arkasındaki en önemli parçalardan biri kuşkusuz (5 maçta 2 gol ve 1 asist); ikili arasındaki uyum ise neredeyse otomatik olarak sağlandı.





Büyük bir gelişim gösteren bir oyuncunun keyfini çıkaran Fransız kulübünün yüzü gülüyor: geçen yazki sezgisel hamle beklenen karşılığı veriyor. Peki ya Milan? İsviçreli 21 yaş altı oyuncunun gelişiminden memnuniyet duyulduğu gibi, satın alma opsiyonu içermeyen formülden de AC Milan cephesinde memnuniyet var. Yeni bir deneyim yaşaması için ayrılmasına yönelik karar, listedeki yerleri boşaltmak adına Amorim tarafından bizzat ve Cardinale'nin tam onayıyla alındı.



