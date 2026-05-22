Mikos Gouka: "O oyuncular ve Robin van Persie geri dönmek istemiyorlar"

Sezon neredeyse sona erdi, bu nedenle Feyenoord'dan kiralık olarak gelen Gjivai Zechiël, Ramiz Zerrouki ve Calvin Stengs, sözleşme gereği Rotterdam'daki De Kuip'e geri dönecek. Yine de FC Rijnmond'da bu üçlünün gerçekten geri döneceğinden şüphe duyuluyor.

Robin van Persie, Zechiël'e Feyenoord'da bir şans verileceğini açıkladı. "Güzel değil mi? İyi iş çıkardı," diyor Michiel Kramer. "Bence iyi bir oyuncu, bu yüzden ona ihtiyaç duyulabilir. Gerçi Feyenoord'un orta sahası oldukça dolu."

Rotterdammers'ın orta saha oyuncuları arasında Luciano Valente, Oussama Targhalline, Jakub Moder, In-Beom Hwan ve Semt Steijn gibi isimler bulunuyor. "Zechiël'i nereye yerleştireceksiniz?" diye soruyor Kramer. Böylece orta sahadaki büyük rekabeti vurguluyor.

Dennis van Eersel, Feyenoord’un orta saha oyuncularından asla eksik kalmayacağını belirtiyor. “Geçen yılın dersi buydu. Dört orta saha oyuncusundan üçü düzenli olarak sakatlanıyor.” Yakın zamanda futbolu bırakan oyuncu, yine de Zechiël’in gerçek bir şans bulmasını umuyor. “Umarım ona gerçek bir şans verilir, çünkü Van Persie ile Zechiël arasında bir gerginlik var,” diyor Van Eersel.

Kramer, Zerrouki'nin de Feyenoord teknik direktörüyle iyi bir ilişkisi olmadığını belirtiyor. “Verdiği röportajdan sonra onun geri döneceğini pek sanmıyorum,” diyor Van Eersel, ki Stengs'in de Feyenoord'a katılmasını beklemiyor.

Rijnmond muhabiri, Stengs ve Zerrouki gibi isimlerin kadroda yer almasının pek bir anlamı olmadığını düşünüyor. “Yeni bir takım kuruyorsanız, biraz da pozitiflik istersiniz. Bu ikisi kadroda olursa bunu elde edemezsiniz.”

“O oyuncular gelmek istemiyor ve Van Persie de onların geri dönmesini istemiyor,” diyor Feyenoord gözlemcisi Mikos Gouka. “Satışta Feyenoord zararı üstlenmek zorunda kalacak. Aslında bu işe artık girişilemez. Bunların hepsi, Van Persie’nin artık ihtiyaç duymayacağını düşündüğü oyuncular.” Gouka, Rotterdam ekibinin Stengs, Zerrouki ve Luka Ivanusec gibi oyunculardan ayrılması gerektiği görüşünde.