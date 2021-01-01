Mikkel Diskerud Denizlispor'da
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Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren ve kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Denizlispor, Helsingborgs forması giyen 30 yaşındaki ABD'li orta saha oyuncusu Mikkel Diskerud ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 senelik sözleşme imzaladı.
Bir dönem ABD Milli Takımı forması da giyen ve 38 maçta 6 gol atan tecrübeli futbolcu Avrupa'da Belçika, Norveç ve İsveç'te top koşturmuştu. Diskerud geçtiğimiz sezon İsveç Ligi'nde çıktığı 28 maçta rakip fileleri iki defa sarssa da takımının lige veda etmesine engel olamamıştı.