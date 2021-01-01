Mikkel Diskerud Denizlispor'da

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Denizlispor, ABD'li orta saha Mikkel Diskerud'u renklerine bağladı.

Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren ve kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren , Helsingborgs forması giyen 30 yaşındaki 'li orta saha oyuncusu Mikkel Diskerud ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 senelik sözleşme imzaladı.

Bir dönem ABD Milli Takımı forması da giyen ve 38 maçta 6 gol atan tecrübeli futbolcu Avrupa'da , Norveç ve İsveç'te top koşturmuştu. Diskerud geçtiğimiz sezon İsveç Ligi'nde çıktığı 28 maçta rakip fileleri iki defa sarssa da takımının lige veda etmesine engel olamamıştı.