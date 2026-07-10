Mikel Merino bir kez daha maçın kahramanı oldu ve İspanya’yı yarı finale taşıdı

İspanya, Dünya Kupası’nda yarı finale yükseldi. Nefes kesen bir mücadelede, teknik direktör Luis de la Fuente’nin takımı, Fabián Ruiz ve Mikel Merino’nun golleriyle Belçika’yı 2-1 mağlup etti. İspanya, Salı günü Hollanda saatiyle 21.00’de Arlington’daki AT&T Stadyumu’nda Fransa ile karşılaşacak.

Maç başlamadan önce Belçika büyük bir talihsizlik yaşadı. Youri Tielemans ısınma sırasında sakatlandı, doktorlardan biriyle birlikte soyunma odasına gitti ve bir daha sahaya dönmedi. Hans Vanaken onun yerini aldı. Kevin De Bruyne ve Jérémy Doku, Belçika’nın ilk on birine geri döndü. İspanya tarafında ise tek bir değişiklik vardı: Ruiz, orta sahada Pedri’nin yerini aldı.

Her iki takım da maça temkinli başladı. İspanya, beklendiği gibi topun hakimiyetini elinde tuttu, ancak maçın ilk dakikalarında bu üstünlüğünü net gol fırsatlarına dönüştüremedi. Belçika, özellikle Doku’nun başını çektiği kontra ataklara odaklandı, ancak teknik direktör Rudi Garcia’nın takımı da başlangıçta İspanyol savunmasını aşamadı.

Maçın yarım saatinden biraz sonra İspanyollar ilk golü buldu. Sağ kanattan Pedro Porro, boşta kalan Dani Olmo’ya pas attı; Olmo’nun şutu Thibaut Courtois tarafından kurtarıldı. Topun geri sekmesiyle Ruiz, karambolde topu ağlara göndermek için hemen oradaydı: 1-0.

İlk yarı bitiminde Belçika, hiç beklenmedik bir anda golü buldu. Maçın ilk gerçek fırsatında Charles De Ketelaere, De Bruyne’nin ölçülü ortasını kafayla ustaca ağlara gönderdi. Böylece bu geçici forvet, İspanya’nın 649 dakikadır süren gol yememe serisini sona erdirdi.

İkinci yarıya girildiğinde maçın dengesi değişti. İspanya bir an için sarsılmış görünüyordu ve Belçika maça giderek daha baskın bir şekilde girdi. Her iki takım da öne geçmek için fırsatlar aradı ve hem Courtois hem de Unai Simón'un kendilerini göstermesi gereken anlar yaşandı.

71. dakikada Belçika bir darbe daha aldı. Courtois, kısa bir süre önce sol uyluk bölgesine elini götürdükten sonra gözyaşları içinde sahadan çıkmak zorunda kaldı. Kaleci, Senne Lammens ile değiştirildi; Lammens ise İspanya’nın kan kokusunu aldığı son derece zorlu bir döneme hemen girdi.

Maçın son dakikalarında karşılaşma stratejik bir satranç oyununa dönüştü ve İspanya giderek daha belirgin bir şekilde hamle yapma fırsatı buldu. Belçika daha da geriye itildi, ancak artan baskı altında direniyor gibi görünüyordu. Yine de maçın son dakikalarında işler ters gitti. Pau Cubarsí’nin uzak mesafeden çektiği şutu Lammens iyi kontrol edemedi; ardından Mikel Merino hızlı tepki göstererek ribaunttan golü attı: 2-1.

Merino, bu golle İspanya için bir kez daha maçın kahramanı oldu. Sekizinci finalde de Portekiz karşısında uzatma dakikalarında 0-1’i atan Merino, o maçta da belirleyici olmuştu. Bu galibiyetle De la Fuente’nin takımı, Fransa ile oynayacağı son derece zorlu bir yarı final maçına hazırlanacak.