Mikel Arteta'dan Mohamed Elneny'ye övgü: "Her şeyi hak ediyor"

Arsenal menajeri, Mısırlı orta saha oyuncusunun takım için ne kadar önemli bir isim olduğunu vurguladı.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Mohamed Elneny, Arsenal'e daha güçlü döndü.

İngiliz ekibinin menajeri Mikel Arteta, sık sık görev verdiği Mısırlı yıldızdan övgüyle bahsetti.

Mikel Arteta neler söyledi?

İspanyol menajer, takımının Newcastle United'ı deplasmanında 2-0 kazandığı ve bir golü de Elneny'nin attığı maçın ardından Mısırlı oyuncunun takım üstünde olumlu bir etkisinin olduğunu ifade etti:

"Elneny soyunma odasında gerçekten popüler biri, harika bir oyuncu ve birlikte çalışılabilecek bir insan. Bu yüzden her şeyi hak ediyor."

Mohamed Elneny bu sezon ne yaptı?

Premier Lig'de bu sezon 20 kez şans bulan 28 yaşındaki oyuncu, tüm kulvarlarda ise 38 kez forma giydi. Elneny bu maçlarda üç kez gol atmayı başardı.

Premier Lig'de iyi bir sezon geçirmeyen Arsenal, 34 maç sonucunda topladığı 49 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor.

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında, deplasmanda Villarreal'e 2-1 mağlup olan Londra ekibi, sahasındaki maçta turu atlayan taraf olmak istiyor.

Ligde ilk dört yarışının gerisinde kalan Arsenal, Avrupa Ligi kupasını alarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyor.

Elneny, Beşiktaş'ta ne yapmıştı?

Geçen sezon kiralık olarak siyah-beyazlı formayı giyen başarılı orta saha oyuncusu, Süper Lig'de 27 karşılaşmada bir gol atarken dört kez de asist yapmıştı.

Elneny geçen sezon tüm kulvarlarda 36 karşılaşmada forma giymişti.