Mikel Arteta'dan Mesut Özil'i üzen karar

Arsenal'da istenmeyen adam ilan edilen Mesut Özil, Avrupa Ligi için UEFA'ya bildirilen 25 kişilik takım kadrosunda yer almadı.

İngiltere Premier Lig ekibi 'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, teknik direktör Mikel Arteta'nın oyun planlarında yer almıyor.

Haftalık 350 bin sterlin ile takımın en çok kazanan futbolcusu olan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, UEFA'ya bildirilen 25 kişilik takım listesinde yer almadığı için bu sezon 'nde oynayamayacak.

2013 yılında 'den transfer edilen Mesut Özil, bu takımda çıktığı 271 maçta 47 gol atıp 75 de asist yaptı.

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Mesut Özil'in Arsenal ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.