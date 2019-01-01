Mikel Arteta'dan Mesut Özil'e övgü!

Arsenal'in yeni teknik patronu, Mesut Özil'in Bournemouth karşılaşmasındaki performansından memnun...

'in yeni teknik direktörü Mikel Arteta, takımının başında çıktığı ilk maçta karşısında ilk 11'de şans verdiği Mesut Özil'den övgü dolu sözlerle bahsetti.

1-1'lik eşitlikle sona eren karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Arteta, "Dürüst olmak gerekirse, buraya geldiğim ilk günden bu yana Mesut'un antrenmanlardaki tutumu olağanüstü. Herkese temiz bir sayfa açma şansı vereceğimi söylemiştim, elbette buna Mesut da dahildi." dedi.

Rakip analizi yaparken Mesut'un bu maçta kilit rol oynayabileceğini düşündüklerini belirten Arteta, şöyle devam etti: "Düşündüğümüz gibi oldu, Mesut sahada yapması gerekenleri yaptı ve görevini yerine getirdi. Attığı ara paslarla 2-3 gol bulabilirdik ama son hamleleri yapamadık."

Premier Lig'de sıkıntılı günler geçiren Arsenal, 29 Aralık'ta 'yi ağırlayacak.