Mikel Arteta yorumları, Pep Guardiola'yı kızdırdı: "Herkes yanılıyor!"

Manchester City menajeri Pep Guardiola, Premier Lig'de Arsenal ile oynayacakları maç öncesi rakibinin menajerini değerlendirdi.

Manchester City, Arsenal deplasmanına çıkacak

Guardiola, Arteta'da çok şey öğrendiğini söylüyor

Arteta'nın akıl hocası olduğunu söyleyenlere kızıyor

NE OLDU? Mikel Arteta kramponlarını astıktan sonra teknik direktör olarak yeteneklerini Pep Guardiola'nın yardımcılığını üstlenerek geliştirdi. 2016'dan 2019'a kadar Manchester City'de Guardiola'nın yardımcısıydı. 2019'da Arsenal'ın başına geçti ve o günden bu yana başarılı bir grafik çiziyor. Guardiola, Mikel Arteta'nın başarısını kendine mal edenlere kızdı.

NE SÖYLENDİ? Arsenal ile deplasmanda oynayacakları maç öncesi konuşan Manchester City menajeri Pep Guardiola eski çalışma arkadaşı Mikel Arteta ile ilgili şunları söyledi: "Arsenal yıllardır kulübünü seven iyi bir menajere sahip. Kaydettiği bütün başarılar Mikel Arteta'ya ait ve takıma ait, bana değil. İnsanlar, 'Mikel Arteta, Pep ile birlikteydi ve çok şey öğrendi' diyorlar. Ama inanın bana asıl ben ondan çok şey öğrendim."

BÜYÜK RESİM: Guardiola, Mikel Arteta'nın Arsenal'ın başındaki performansının kendisiyle ilgisinin olmadığını sık sık dile getiriyor.