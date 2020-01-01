Mikel Arteta: "Mesut Özil konusunda vicdanım rahat"

İspanyol teknik adam, Premier Lig kadrosunda yer vermediği Mesut Özil'in yaptığı açıklamayla ilgili konuştu.

Teknik Direktörü Mikel Arteta, 25 kişilik Premier Lig kadrosu dışına bıraktığı Mesut Özil hakkında vermiş olduğu kararın arkasında olduğunu söylerken, bu kararının yıldız futbolcunun yıllık ücretinde kesinti yapmamış olmasıyla bir ilgisi olmadığını belirtti.

Bilindiği üzere Mesut Özil bugün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla bu karardan ötürü yaşadığı üzüntüyü dile getirmişti.

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Arseal'in UEFA 'nde Rapid Wien ile oynayacağı maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Arteta, Mesut'un yaptığı paylaşım hakkında sorulan soruya, "Herkes düşüncelerini paylaşmakta özgür. Benim tarafımdan söyleyebileceğim tek şey, bu kararın tamamen futbol içi bir karar olduğu. Vicdanım çok rahat çünkü ona her zaman adil davrandım. Kendisiyle iletişimim hep iyiydi ve karşılıklı beklentilerimizin farkındaydık." şeklinde yanıt verdi.

Daha fazla takım

Mesut Özil'e yeteri kadar şans tanıdığını da belirten Arteta, şöyle devam etti: "Üç oyuncuyu kadro dışında bıraktığım için üzgünüm. Bundan kimse memnun olmaz ama verdiğim kararın arkasındayım. Bu kulübe geldiğim günden beri Mesut'a çok açık oldum."

Arteta, verdiği kararın Mesut Özil'in pandemi nedeniyle yıllık ücretinde %12.5'luk indirim talebinin reddedilmesiyle ilgisi olup olmadığı yönündeki soruya ise şöyle yanıt verdi: "Ben oyuncularımdan maksimum verimi almakla yükümlüyüm. Kararımın herhangi bir davranışla veya maaş kesintisi konusuyla bir ilgisi yok. Eğer suçlanacak biri varsa o da bu kararı veren kişi olarak, benim. Ben takımım adına en iyi Mesut'u istedim. Bazı zamanlar buna çok yaklaştı ama bunu yapamayınca bu kararı almak durumunda kaldım."