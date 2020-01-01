Mikel Arteta: Man City bu sezon oldukça şanssızdı

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, vatandaşı Pep Guardiola'nın takımıyla birlikte şanssız bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Pep Guardiola yönetimindeki ligde son olarak 'a 2-0'lık skorla boyun eğerken, lider 'un 25 puan gerisinde kaldı.

Premier Lig'in 29. haftasında Manchester City deplasmanına çıkacak olan 'de teknik direktör Mikel Arteta, Guardiola ve ekibinin bu sezon oldukça şanssız olduğunu dile getirdi:

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"Bazen ufak detaylar fark yaratır. Bu sezon onların çok şanssız olduğunu düşünüyorum. Futbol bu, olabilir. Biz onlara karşı kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız."

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Arsenal'in başına geçmeden önce Manchester City'de Guardiola'nın yardımcılığını yapan Arteta, bu mücadelenin kendisi için oldukça özel olacağını ifade etti:

"Benim için özel bir karşılaşma olacak. Oraya döneceğim için heyecanlıyım. Şimdi karşı kulübede farklı bir pozisyondayım. Kulübüm için en iyisini yapacağım."

