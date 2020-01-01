Mikel Arteta: Man City bu sezon oldukça şanssızdı
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City ligde son olarak Manchester United'a 2-0'lık skorla boyun eğerken, lider Liverpool'un 25 puan gerisinde kaldı.
Premier Lig'in 29. haftasında Manchester City deplasmanına çıkacak olan Arsenal'de teknik direktör Mikel Arteta, Guardiola ve ekibinin bu sezon oldukça şanssız olduğunu dile getirdi:
"Bazen ufak detaylar fark yaratır. Bu sezon onların çok şanssız olduğunu düşünüyorum. Futbol bu, olabilir. Biz onlara karşı kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız."
Arsenal'in başına geçmeden önce Manchester City'de Guardiola'nın yardımcılığını yapan Arteta, bu mücadelenin kendisi için oldukça özel olacağını ifade etti:
"Benim için özel bir karşılaşma olacak. Oraya döneceğim için heyecanlıyım. Şimdi karşı kulübede farklı bir pozisyondayım. Kulübüm için en iyisini yapacağım."