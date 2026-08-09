Mikel Arteta, Jurriën Timber hakkında son derece endişe verici açıklamalarda bulundu

Jurriën Timber'ın Arsenal'e dönüşü şimdilik biraz daha gecikecek. Teknik direktör Mikel Arteta'ya göre Hollandalı oyuncunun iyileşme süreci en azından "birkaç hafta" daha sürecek.

Oysa Timber'ın Manchester City ile oynanacak Community Shield maçı için yeniden maç kadrosunda olması bekleniyordu. Söz konusu karşılaşma gelecek pazar Cardiff'teki Millennium Stadium'da oynanacak.

Arteta, Timber'ın beklenen dönüşüyle ilgili olarak, "Bu konuda çok net konuşamam" dedi. "Jurrien gerçekten iyi ilerleme kaydediyor, bu kesin. Sahada ve şu anda oldukça fazla şey yapıyor ama geri dönmesi için daha haftalar var. Bunun ne kadar süreceğini söyleyemem."

Timber, geçen sezonun kritik son bölümünü ayak bileği sakatlığı nedeniyle kaçırmıştı ancak penaltılarla kaybedilen Paris Saint-Germain'e karşı Şampiyonlar Ligi finalinde oyuna girecek kadar hazırdı.

Çok yönlü savunmacı daha sonra Hollanda Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası için kadroya çağrıldı, ancak hazırlık döneminde kasık sakatlığı nedeniyle kısa süre içinde kadrodan çıktı. Şu anda da hâlâ iyileşme sürecinde.

Bu, Arsenal için ciddi bir darbe çünkü William Saliba da şimdilik forma giyemiyor. Stoper, Dünya Kupası'nda İspanya'ya karşı oynanan yarı finalin ardından sırt sakatlığı yaşadı.

Arteta bu konuda da, "Willy şu anda dinlenme sürecinde" dedi. "Sakatlığın daha da kötüleşmesini önlemek için iki hafta boyunca neredeyse hiçbir şey yapmasına izin verilmedi. İyileşme biraz zaman alacak ve daha fazla haberimiz olur olmaz bunu paylaşacağız."