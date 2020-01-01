Mikel Arteta: Aubameyang'ı burada istiyorum

Arteta, Barcelona ve Inter'in ilgilendiği Aubameyang'ın Arsenal'de kalacağını belirtti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'in yeni teknik direktörü Mikel Arteta, talipleri bulunan Pierre-Emerick Aubameyang'ın takımda kalmasını istediğini söyledi.

Bu sezon ligde 13 gol atan ve gol krallığı yarışında iddialı konumda bulunan Aubameyang da RMC'ye yaptığı açıklamada "Şu an için buradayım. %100 buradayım" ifadelerini kullanmıştı.

Aubameyang'ı sözleşmesinin bitiş tarihi olan 2021'e kadar takımda tutmayı hedefleyen Arteta, muhabirlerin Gabonlu oyuncuyla ilgili sorduğu sorulara "Auba'nın gitme ihtimalini bile düşünmek istemiyorum. Onu burada istiyorum" cevabını verdi.

1-1'lik maçıyla Arsenal kariyerine başlayan Mikel Arteta, geçtiğimiz hafta son 10 dakikasına 1-0 önde girdiği maçta kendi evinde 'ye 2-1 mağlup olmaktan kurtulamamıştı. İspanyol teknik adam, dün oynanan maçında teknik direktörlük kariyerinin ilk galibiyetini 2-0'lık skorla almayı başardı.