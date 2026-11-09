Mike Verweij pazartesi günü Kick-Off adlı De Telegraaf programında Wout Weghorst'tan gelen bir mesajı daha okudu. Ajax muhabiri, kısa süre önce FC Twente'nin forvetinin Valentijn Driessen'e gönderdiği bir mesajı da paylaşmıştı.

"Bir mesajı okumak için hâlâ iznim olduğunu varsayıyorum" diyerek söze başlayan Verweij, uzun boylu forvetin Tanrı'ya atıfta bulunduğu anlaşılan mesajını şöyle aktardı: "Bu iyi. Yaymaya devam et. İnsanlara ulaşmak artık yeni hedefim. O iyidir."

Weghorst'un inancını yaşama biçiminden etkilenen Verweij, "Bence güzel" dedi. Driessen ise "Güzel mi? Pek çok Müslüman da inançları gereği aynı görevi üstleniyor. Bu inancın dünya çapında duyurulması gerekiyor. Bunun da öyle. Ben buna hiç taraftar değilim" karşılığını verdi.

"Müslümanlar da sahaya böyle çıkıyor. Bunda ne sakınca var?" diye soran Verweij'e Driessen kararlı bir tonla, "Ama Weghorst bunu inancını yaymak için yaptığını söylüyor. ESPN buna yer vermemeli" dedi.

Weghorst, pazar günü Twente - Ajax maçının hemen ardından yine dikkat çekti. Forvet, orta saha noktasında dua etti. Ona Amsterdam'dan gelen konuk ekibin forveti Tolu Arokodare de eşlik etti.

Verweij, geçen hafta da Weghorst'un Driessen'e gönderdiği bir mesajı okumuştu. "Wout Weghorst'u Excelsior'a attığı dört gol için tebrik etmiştim. Sonra ondan bir mesaj aldım. Bununla ne yapmam gerektiğini düşündüm."

"Ben de ona bu mesajı podcast'te paylaşmamın uygun olup olmayacağını sordum. Bunun harika bir fikir olduğunu söyledi. Wout şöyle diyor: 'Valentijn'e, bu sabah onun için dua ettiğimi söyle. Umarım o da yakında gerçek kimliğini bulabilir. Bunu benim için yapar mısın?'" ifadelerini kullandı Ajax muhabiri.