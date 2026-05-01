Mike Verweij, Ajax'ın yeni teknik direktör adayının adını açıkladı: "Onunla görüştüler"

Ajax, gelecek sezondan itibaren teknik direktörlük görevi için Andoni Iraola ile görüşme yaptı. Bu haberi Mike Verweij, De Telegraaf’ın Kick-off adlı podcast’inde duyurdu. 43 yaşındaki İspanyol teknik adamın AFC Bournemouth ile olan sözleşmesi önümüzdeki yaz sona erecek.

Ajax'ın şu anki geçici teknik direktörü Óscar García'nın bu sezonun ardından yerini başka bir teknik direktöre bırakması bekleniyor. Bunun kim olacağı henüz bilinmiyor.

Bir ay önce Girona teknik direktörü Míchel, Ajax'ın olası yeni teknik direktörü olarak gösterilmişti. Verweij bu konuda şu anda şöyle diyor: "Yeni teknik direktörün o olup olmayacağını bilmiyorum. Birkaç teknik direktörle görüşüldü, ancak o kesinlikle adaylardan biri. Birkaç İspanyol teknik direktörle görüşüldü."

Gazeteci, Míchel'in yanı sıra Iraola ile de görüşüldüğünü açıkladı. "O da adaylardan biriydi. Ancak İspanya'da onun yeni teknik direktör olacağı yönünde iddialar çıktı. Biz bunun saçmalık olduğunu söyledik. Ama o, görüşülen ve kesinlikle gündemde olan teknik direktörlerden biriydi. Hala gündemde mi, bilmiyorum."

Birkaç hafta önce, Iraola'nın bu sezonun ardından Bournemouth'tan ayrılacağı açıklandı. Teknik direktör, 2023 ortasında Vitality Stadium'a geldi ve Bournemouth'u istikrarlı bir orta sıralarda yer alan takım haline getirdi.

Şimdiye kadar oynanan 123 maçta Iraola, takımıyla ortalama 1,41 puan topladı. Şu anda Bournemouth, Premier League'de yedinci sırada yer alıyor.

İspanyol teknik direktör daha önce Rayo Vallecano, Mirandés ve AEK Larnaca'da görev yapmıştı. Son zamanlarda çeşitli İngiliz medya kuruluşları tarafından Newcastle United ve Chelsea'nin olası yeni teknik direktörü olarak da adı geçiyor.